Если у вас есть 2 миллиона: в какую недвижимость Барнаула выгоднее всего вложить деньги

Галопирующий рост цен на жилье в Барнауле остановился, а по отдельным направлениям стоимость квадратного метра снизилась до докризисных показателей. Об этом говорят эксперты рынка недвижимости. По данным риэлторов, цены на жилье за апрель-май потеряли порядка 10% — это связано в первую очередь с резким снижением спроса на него из-за высоких ставок по ипотеке. Предпосылок же для их дальнейшего роста, как это было в 2021 году, уже нет, так как цены достигли «потолка».

Кроме того, после введения эскроу-финансирования квартиры в новостройках перестали ощутимо расти за время строительства от стадии котлована до сдачи дома. Рост стоимости составляет не более 5%, в то время как раньше он мог быть и 50%. Таким образом, инвестиции в жилье в ближайшее время, по прогнозам участников рынка, будут менее выгодными, чем 2−3 года назад.

Специалисты советуют обратить внимание на другой сегмент рынка — коммерческую недвижимость. В частности, офисную. Сейчас в Барнауле реализуется проект торгово-офисного центра «Капитал», в котором уже на стадии строительства продаются помещения площадью от 13 квадратных метров со стоимостью от 1,5 млн рублей. Застройщик — барнаульская компания «Мой Дом» — рассчитывает, что объектом заинтересуются те жители Алтайского края, которые ранее предпочитали вкладывать деньги в покупку жилья.

ТОЦ «Капитал» ( визуализация). Компания «Мой Дом»

Как рассказал директор компании «Мой Дом» Артём Коренев, если приобрести офис сейчас, то после сдачи он ощутимо вырастет в цене. При первоначальном взносе более 50% застройщик предлагает рассрочку, что делает покупку недвижимости более доступной для потенциальных инвесторов.

— Извлечь доход из вложений в коммерческую недвижимость можно двумя путями. Во-первых, заработать на росте цены от стадии строительства до сдачи объекта. В нашем случае мы прогнозируем доходность около 20−25%. С учётом тенденции к росту цен на офисные помещения, за три-пять лет они могут вырасти на 50−55% в сравнении со вложенными средствами. К тому же, такая недвижимость отличается высокой ликвидностью — при дефиците качественных офисов, который есть в Барнауле, их не составит труда продать. Второй вариант возврата инвестиций предполагает более долгосрочную стратегию: купить и затем сдавать его в аренду. При этом зарабатывать можно больше, чем если приобретать квартиру и сдавать, — комментирует региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле Людмила Авдюхина.

Если сдавать офис в аренду, то доходность может составить свыше 10−12% от вложений в год.

ТОЦ «Капитал» располагается на улице Челюскинцев, 82. Застройщик предлагает офисы от 13 до 50 квадратных метров различной планировки с полной отделкой и ковролином. Сдача объекта запланирована на конец 2022 года.

ТОЦ «Капитал» ( визуализация). Компания «Мой Дом» ТОЦ «Капитал» ( планировка). Компания «Мой Дом»

Строительная компания «Мой Дом»

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 82

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