Газовики обнаружили в квартире мумию женщины, которая пропала несколько лет назад

В Екатеринбурге 11 ноября нашли мумифицированные останки женщины. Ее тело пролежало там несколько лет, сообщает Е1.ru .

Женщина пропала несколько лет назад, однако об ее судьбе беспокоились только соседи. Они обращались в полицию и коммунальные службы, но результатов это не приносило.

Только спустя годы стало известно, что она умерла. Причем в квартире. Мумифицированное тело обнаружили при проведении проверки газоснабжения.

Коммунальщики вскрыли квартиру 11 ноября, рассказала жительница подъезда. Когда они зашли, то проверили комнаты. Там тело и обнаружили.

«Квартиру опечатали, но трупный запах такой силы, что в подъезде просто невозможно находиться. В управляющей компании мне сказали, что нужно разрешение на вскрытие и обработку квартиры», — добавила горожанка.

В пресс-службе «Екатеринбурггаза» квартирой заинтересовались еще в апреле, потому что тогда не смогли зайти внутрь для техосмотра. Чтобы дверь вскрыть, пришлось добиваться решения суда.

Теперь в подъезде разносится трупный запах, из-за которого страдают жильцы.

Также в квартирах отключили газ. Специалисты выполнят работы по опрессовке газопровода 17 ноября. Потом систему проверят и подачу топлива возобновят.

Тело отправили на судмедэкспертизу. В полиции уточнили, что умершая была преклонного возраста.

Ранее сумку с женскими ногами нашли в пруду.