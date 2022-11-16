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Недвижимость

Газовики обнаружили в квартире мумию женщины, которая пропала несколько лет назад

В Екатеринбурге 11 ноября нашли мумифицированные останки женщины. Ее тело пролежало там несколько лет, сообщает Е1.ru.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Женщина пропала несколько лет назад, однако об ее судьбе беспокоились только соседи. Они обращались в полицию и коммунальные службы, но результатов это не приносило.

Только спустя годы стало известно, что она умерла. Причем в квартире. Мумифицированное тело обнаружили при проведении проверки газоснабжения.

Коммунальщики вскрыли квартиру 11 ноября, рассказала жительница подъезда. Когда они зашли, то проверили комнаты. Там тело и обнаружили.

«Квартиру опечатали, но трупный запах такой силы, что в подъезде просто невозможно находиться. В управляющей компании мне сказали, что нужно разрешение на вскрытие и обработку квартиры», — добавила горожанка.

В пресс-службе «Екатеринбурггаза» квартирой заинтересовались еще в апреле, потому что тогда не смогли зайти внутрь для техосмотра. Чтобы дверь вскрыть, пришлось добиваться решения суда.

Теперь в подъезде разносится трупный запах, из-за которого страдают жильцы.

Также в квартирах отключили газ. Специалисты выполнят работы по опрессовке газопровода 17 ноября. Потом систему проверят и подачу топлива возобновят.

Тело отправили на судмедэкспертизу. В полиции уточнили, что умершая была преклонного возраста.

Ранее сумку с женскими ногами нашли в пруду.

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