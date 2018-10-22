Где в Барнауле купить квартиру, которая сочетает загородную уединенность и городской комфорт

Что нужно для счастья?

Счастье для каждого человека в чем-то своем. Кому-то достаточно утренней чашки кофе, кто-то находит удовольствие в завершенном проекте, компании близких друзей или полученной сыном-первоклашкой отметке «отлично».

Но все хотят иметь то место, куда можно вернуться после тяжелых трудовых будней, отдохнуть и набраться сил. В этом месте должно быть комфортно и уютно. Но выбрать такой дом непросто, потому что он должен вместить, казалось бы, несовместимое: удобства и необходимую инфраструктуру для жизни.

Барнаул — хоть и не мегаполис, но тоже обладает своим неповторимым темпераментом, заставляющим бежать, торопиться, успевать. А после любой гонки всегда требуются отдых. И в Барнауле есть уникальные места для этого.

Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский»

Природный оазис в центре города

Змеиногорский тракт — особый район краевой столицы. Уникальная природа, свежий воздух, шикарные виды на «старый» Барнаул и разливающуюся Обь.

И неудивительно, что горожане все чаще останавливают свой выбор именно на Нагорной части, как на месте для жизни. Сюда переезжают семьями, обзаводятся крепкими дружескими и деловыми связями.

При этом жилье в этом районе тоже должно быть комфортнее и качественнее, чем в других частях города.

Комфортная жизнь

В самом центре соснового бора сейчас активно возводится новый жилой комплекс премиум-класса «Парковый» — от жилищно-строительного кооператива «Змеиногорский». К категории премиум-класса этот микрорайон относят не из-за высоких цен на квартиры — они как раз доступны для среднего сегмента покупателей. Соотношение цены, условий приобретения и качества жилья более чем привлекательны, особенно для экологически чистого района Барнаула.

В квартале «Парковый» предусмотрена среднеэтажная, не выше 8 этажей, застройка. Это гарантирует солнечный свет в каждой квартире. Это же формирует и клубный формат комплекса — здесь предусмотрены всего 72 квартиры со значительными площадями и удобными планировками. Высота этажа составляет 3 метра, а французское остекление лоджий в домах, окруженных сосновым массивом, дополняют общую гармонию жилого комплекса.

Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский»

Материал, из которого строятся дома микрорайона — кирпич. Это, наверное, самый долговечный, качественый и экологичный материал для строительства жилых домов. Стены таких домов обеспечивают эффективный воздухообмен в помещениях и отличную шумоизоляцию. А наличие собственной газовой котельной обеспечит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение при экономии на коммунальных платежах.

Дворы жилого комплекса, как и квартиры, создаются для исключительного спокойствия жильцов. Свобода от автомобилей, развитое велодвижение, уютные локации для пеших прогулок и занятий спортом, зоны отдыха большой компанией и яркие детские площадки предусмотрены проектом застройки.

Микрорайон «Парковый» находится в 5−10 минутах езды от центра Барнаула, рядом с санаторием «Барнаульский». Наличие большого числа маршрутов общественного транспорта и близость остановок обеспечивают доступность центральной части города даже без собственного автомобиля.

Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский» Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский» Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский» Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский» Строительство ЖК «Парковый» Источник: архив ЖСК «Змеиногорский»

Стоит ли удивляться — несмотря на то, что практически достроен только первый дом, осталось считанное количество свободных квартир?