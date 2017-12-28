Гид по новостройкам: покупатели квартир в ЖК "Изумрудный" готовятся к новоселью

Строительство первого дома ЖК “Изумрудный” практически завершено. Будущие жильцы уже готовятся к новоселью. В чем же секрет успеха данного проекта среди покупателей недвижимости? Краткий обзор преимуществ ЖК “Изумрудный” мы рассмотрим в данной статье.
Пять слагаемых успеха:
Жилой комплекс “Изумрудный” расположен в центральной части города Барнаула недалеко от центрального универмага!
Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.
- В чуть более чем в 600 метрах по прямой от комплекса расположен Театр Музыкальной комедии;
- Чуть более 950 метров до ЦУМ;
- Соседнее здание (25 метров) - детский сад №263;
- Около километра по прямой до школы №55;
- Несколько сот метров до Политехнического университета;
- Чуть более 600 метров до БЮИ.
Близость объектов социальной инфраструктуры, крупнейших магазинов и торговых центров соседствует с тихими аллеями, парком "Изумрудный", бонус проекта - чистый воздух. Отдельно стоит сказать о видовых характеристиках, с верхних этажей комплекса открывается чудесный панорамный вид на город Барнаул и реку Обь.
При проектировании жилого комплекса в первую очередь были учтены интересы будущих жильцов. Застройщик отказался от офисов и магазинов на первом этаже здания в пользу крытой застеклённой детской и спортивной площадок и это в дополнение к традиционным уличным. Впервые в Барнауле застройщик жертвует самыми “жирными” квадратами первого этажа в пользу жильцов дома! Так же в холле дома нет обычного для многоэтажек расположения квартир - дверь в дверь, двери расположены только с одной стороны коридора, а напротив окна. На каждом этаже, на каждой площадке четыре объемных окна! Такого так же нет ни в одном проекте Барнаула. Стоит сказать о придомовой территории. Помимо достаточного количества парковок, реализован принцип “двор без машин”. Территория комплекса будет огорожена, будет организована круглосуточная охрана.
Отдельная тема - это качество строительства и надёжность несущего каркаса дома. Компания придерживается принципа - надёжность превыше всего. Именно поэтому с нами сотрудничают ведущие строительные компании города Барнаула. Так же при строительстве и отделке используются самые качественные материалы, такие как “бетолекс”, многослойные фасады “ceresit”, высококачественные многокамерные оконные системы. Застройщик обещает очень тёплый и экономичный дом!
На сегодняшний день готовность дома - 99%.
Застройщик готовится к вводу в эксплуатацию. А это значит что в ближайшее время можно будет начинать передачу ключей!
При практически 100% готовности дома - цены более чем демократичны. Квартиры в ЖК "Изумрудный" можно приобрести по цене от 45 000 рублей за квадратный метр. А цена за студию начинается от 996 000 рублей.
До конца декабря действуют скидки на готовые квартиры комплекса, составляющие до 5000 рублей за квадратный метр.
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000
Спешите! Осталось чуть больше двадцати квартир!
ИСК "Вектор":
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт Вам удачу и новые возможности! Пусть сбываются Ваши самые смелые мечты! А в вашем доме всегда царит уют и тепло семейного очага. С Новым годом!
Организатор акции: застройщик: ООО “ИСК Вектор”. Акция действительна до 31.12.17 г.. С подробными условиями акции, а также проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф