Гид по новостройкам: покупатели квартир в ЖК "Изумрудный" готовятся к новоселью

5. Цена

При практически 100% готовности дома - цены более чем демократичны. Квартиры в ЖК "Изумрудный" можно приобрести по цене от 45 000 рублей за квадратный метр. А цена за студию начинается от 996 000 рублей.

До конца декабря действуют скидки на готовые квартиры комплекса, составляющие до 5000 рублей за квадратный метр.