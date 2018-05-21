Главное в квартире — планировка. Фишки современного жилья в Барнауле

Замечали, что в квартирах старых домов очень сложно сделать современный интерьер? Часто для этого приходится ломать или строить стены, прокладывать новые коммуникации, отрезать от комнат "квадраты". В ЖК "Марс" такой проблемы нет. Планировки – это одна из самых сильных его сторон. Убедитесь сами!

Факт В ЖК "Марс" 20 вариантов планировок квартир. 1-комнатная, 33 кв. м, вторая секция: просторная и уже готовая гардеробная в коридоре, есть место под шкаф;

огромная лоджия – почти 6 кв. м, где можно устроить самое лучшее место для отдыха;

просторная комната, близкая к квадратной форме, что позволяет органично расставить современную мебель;

в почти квадратной кухне с легкостью встанут холодильник, обеденный стол и даже компактный диван или кресло. 2-комнатная, 53 кв. м, вторая секция: выделенная прихожая-тамбур с нишей под шкаф-гардероб;

конфигурация спальни идеальна под двуспальную кровать или две "односпалки", есть место под шкаф;

зал имеет особую конфигурацию. Кроме функции отдыха это помещение может выполнять и другие: дизайнеры предлагают устроить здесь мини-кабинет;

квартира отделена от других помещений толстыми (64 см) несущими стенами. Это блокирует шум от соседей. 3-комнатная, 64,57 кв. м, вторая секция: мастер-зона родителей: персональный санузел, гардероб, выход на лоджию. Это абсолютно приватная зона;

множество ниш для размещения шкафов или устройства гардеробов;

актуальное решение для кухни – она совмещена с гостиной;

квартира огорожена толстыми несущими стенами, защищающими ее от шума. 4-комнатная, 108 кв. м, третья секция: спальни вынесены в дальнее крыло, там есть свой санузел. Это настоящее царство детей:

множество гардеробных комнат:

в спальне родителей – просторная ниша для кровати с выходом на лоджию, место для туалетного столика, санузел и гардеробная. Мечта:

в квартире шесть окон, поэтому она очень светлая. ЖК "Марс": дом расположен в шаговой доступности от школы, детского сада и других учебных заведений в новом квартале 2033 на улице Попова, 142;

грамотно и безопасно организован двор, есть система видеонаблюдения;

для детей построят космические игровые комплексы;

дом построен из кирпича;

строительство идет высокими темпами;

ввод дома в 2020 году. Подробнее о жилом комплексе можно узнать по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Марс". Застройщик ООО "АдалинСтрой". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalinstroy.ru/files142/pd.pdf. Информация действительна на момент публикации