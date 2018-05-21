Недвижимость

Главное в квартире — планировка. Фишки современного жилья в Барнауле

Сегодня, 09:21.
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Замечали, что в квартирах старых домов очень сложно сделать современный интерьер? Часто для этого приходится ломать или строить стены, прокладывать новые коммуникации, отрезать от комнат "квадраты". В ЖК "Марс" такой проблемы нет. Планировки – это одна из самых сильных его сторон. Убедитесь сами!

Фото : архив ООО АдалинСтрой.

Факт

В ЖК "Марс" 20 вариантов планировок квартир.

1-комнатная, 33 кв. м, вторая секция:
  • просторная и уже готовая гардеробная в коридоре, есть место под шкаф;
  • огромная лоджия – почти 6 кв. м, где можно устроить самое лучшее место для отдыха;
  • просторная комната, близкая к квадратной форме, что позволяет органично расставить современную мебель;
  • в почти квадратной кухне с легкостью встанут холодильник, обеденный стол и даже компактный диван или кресло.
2-комнатная, 53 кв. м, вторая секция:
  • выделенная прихожая-тамбур с нишей под шкаф-гардероб;
  • конфигурация спальни идеальна под двуспальную кровать или две "односпалки", есть место под шкаф;
  • зал имеет особую конфигурацию. Кроме функции отдыха это помещение может выполнять и другие: дизайнеры предлагают устроить здесь мини-кабинет;
  • квартира отделена от других помещений толстыми (64 см) несущими стенами. Это блокирует шум от соседей.
3-комнатная, 64,57 кв. м, вторая секция:
  • мастер-зона родителей: персональный санузел, гардероб, выход на лоджию. Это абсолютно приватная зона;
  • множество ниш для размещения шкафов или устройства гардеробов;
  • актуальное решение для кухни – она совмещена с гостиной;
  • квартира огорожена толстыми несущими стенами, защищающими ее от шума.
4-комнатная, 108 кв. м, третья секция:
  • спальни вынесены в дальнее крыло, там есть свой санузел. Это настоящее царство детей:
  • множество гардеробных комнат:
  • в спальне родителей – просторная ниша для кровати с выходом на лоджию, место для туалетного столика, санузел и гардеробная. Мечта:
  • в квартире шесть окон, поэтому она очень светлая.
ЖК "Марс":
  • дом расположен в шаговой доступности от школы, детского сада и других учебных заведений в новом квартале 2033 на улице Попова, 142;
  • грамотно и безопасно организован двор, есть система видеонаблюдения;
  • для детей построят космические игровые комплексы;
  • дом построен из кирпича;
  • строительство идет высокими темпами;
  • ввод дома в 2020 году.

Подробнее о жилом комплексе можно узнать по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Марс".

Застройщик ООО "АдалинСтрой". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalinstroy.ru/files142/pd.pdf. Информация действительна на момент публикации

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