Элитную квартиру в стиле прованс продают в Барнауле

В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.

Квартира находится на 14 этаже. Внутри сделали дизайнерский ремонт в стиле прованс. Также в квартире необычная планировка, которая "максимально полезно использует каждый метр площади". У одной из стен есть панорамное остекление.

Жилище меблировано и укомплектовано бытовой техникой. Будущим владельцам также предлагают купить место на подземной парковке.

Стоимость квартиры — 5 млн рублей.