Элитную квартиру в стиле прованс продают в Барнауле

В барнаульском ЖК "Аквамарин" продают квартиру-студию площадью 62 квадратных метра, сообщает сайт "Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру в стиле прованс. Фото : realtai.ru.
Квартира находится на 14 этаже. Внутри сделали дизайнерский ремонт в стиле прованс. Также в квартире необычная планировка, которая "максимально полезно использует каждый метр площади". У одной из стен есть панорамное остекление.
Жилище меблировано и укомплектовано бытовой техникой. Будущим владельцам также предлагают купить место на подземной парковке.
Стоимость квартиры — 5 млн рублей.
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