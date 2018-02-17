Недвижимость

Элитную квартиру в стиле прованс продают в Барнауле

Сегодня, 16:13.
Недвижимость

В барнаульском ЖК "Аквамарин" продают квартиру-студию площадью 62 квадратных метра, сообщает сайт "Недвижимость Алтай.

Квартира находится на 14 этаже. Внутри сделали дизайнерский ремонт в стиле прованс. Также в квартире необычная планировка, которая "максимально полезно использует каждый метр площади". У одной из стен есть панорамное остекление.

Жилище меблировано и укомплектовано бытовой техникой. Будущим владельцам также предлагают купить место на подземной парковке.

Стоимость квартиры — 5 млн рублей.

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