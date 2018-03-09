В спальном районе Барнаула снесли ветхий дом ради реновации территории

На улице Эмилии Алексеевой, 31 снесли ветхий дом. В 2013 году СМИ сообщали, что в одной из его квартир обрушился пол. В паблике "Барнаул22" пишут, что трехэтажку расселили еще в 2017 году. Возможно, что этот снос ознаменует начало масштабной кампании по реновации Потока.
Эмилии Алексеевой, 31 — сосед дома под номером 33, который рухнул летом 2013 года. Тогда погибло два человека. Дому №31 более 60 лет, и он был в очень плохом состоянии. В феврале 2013 года СМИ писали, что его жители жалуются на рухнувший пол.
Возможно, снос дома на Эмилии Алексеевой, 31— это начало крупной кампании по реновации Потока. Всего в этой части города предстоит снести 47 аварийных домов, сообщала летом 2017 года администрация Барнаула altapress.ru.
В марте 2018 года мэр города Сергей Дугин рассказал СМИ, что на расселение жителей из ветхих и аварийных домов этого и других районов выделено 80 млн рублей. Этой суммы должно хватить для 100 семей.
Территория Потока по проекту нового генерального плана развития города находится в зоне застройки высотными домами. Но пока документ не принят. Ожидается, что его подпишут к концу 2018 года.
Сейчас мэрия занимается разработкой проекта планировки микрорайона Поток и ряда других территорий. Работы выполняет челябинская компания "Зенит", которая выиграла соответствующие конкурсы. Однако представленные в феврале наработки не выдержали критики градостроительного совета.
Микрорайон Поток интересен барнаульским застройщикам для строительства новых домов. Он расположен близко к центру, имеет школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие социальные и коммерческие предприятия. Однако пока согласно действующему генеральному плану развития Барнаула, здесь можно строить только трехэтажные дома и выход на более высотные проекты требует специального оформления.
Надеясь на изменения, застройщики уже начали проектировать высотки. Одну из них накануне презентовали на градостроительном совете, но отклонили.
Факт
В 2010 году компания "Алтайстройинвест" Сергея Соколова презентовала проект застройки территории в границах Петра Сухова, 80-ой Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой и 1-ой Западной. За 9 лет планировалось построить 8 зданий, включая четыре десятиэтажных дома, детский сад на 250 мест, помещения бытового обслуживания и торговли. Кроме того, в рамках проекта планируется снести 17 ветхих и аварийных зданий. Проект получил название "22 Район", но не состоялся.
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