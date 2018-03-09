В спальном районе Барнаула снесли ветхий дом ради реновации территории

Эмилии Алексеевой, 31. Фото : barneos22. Эмилии Алексеевой, 31. Фото : barneos22. Эмилии Алексеевой, 31. Фото : barneos22. Эмилии Алексеевой, 31. Фото : barneos22.

Эмилии Алексеевой, 31 — сосед дома под номером 33, который рухнул летом 2013 года. Тогда погибло два человека. Дому №31 более 60 лет, и он был в очень плохом состоянии. В феврале 2013 года СМИ писали, что его жители жалуются на рухнувший пол.

Возможно, снос дома на Эмилии Алексеевой, 31— это начало крупной кампании по реновации Потока. Всего в этой части города предстоит снести 47 аварийных домов, сообщала летом 2017 года администрация Барнаула altapress.ru.

В марте 2018 года мэр города Сергей Дугин рассказал СМИ, что на расселение жителей из ветхих и аварийных домов этого и других районов выделено 80 млн рублей. Этой суммы должно хватить для 100 семей.

Территория Потока по проекту нового генерального плана развития города находится в зоне застройки высотными домами. Но пока документ не принят. Ожидается, что его подпишут к концу 2018 года.

Сейчас мэрия занимается разработкой проекта планировки микрорайона Поток и ряда других территорий. Работы выполняет челябинская компания "Зенит", которая выиграла соответствующие конкурсы. Однако представленные в феврале наработки не выдержали критики градостроительного совета.

Микрорайон Поток интересен барнаульским застройщикам для строительства новых домов. Он расположен близко к центру, имеет школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие социальные и коммерческие предприятия. Однако пока согласно действующему генеральному плану развития Барнаула, здесь можно строить только трехэтажные дома и выход на более высотные проекты требует специального оформления.

Надеясь на изменения, застройщики уже начали проектировать высотки. Одну из них накануне презентовали на градостроительном совете, но отклонили.

Факт

Проект "22 Район" не состоялся.

В 2010 году компания "Алтайстройинвест" Сергея Соколова презентовала проект застройки территории в границах Петра Сухова, 80-ой Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой и 1-ой Западной. За 9 лет планировалось построить 8 зданий, включая четыре десятиэтажных дома, детский сад на 250 мест, помещения бытового обслуживания и торговли. Кроме того, в рамках проекта планируется снести 17 ветхих и аварийных зданий. Проект получил название "22 Район", но не состоялся.