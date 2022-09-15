Ипотека банка «Открытие» стала доступна на сайте Циан

Подать заявку на получение ипотеки в банке «Открытие» теперь можно с помощью сайта Циан — крупнейшего технологичного сервиса по поиску недвижимости в России. Для этого достаточно заполнить анкету через сервис Циан. Ипотека на cian.ru, и заявка на ипотечный кредит будет отправлена на рассмотрение в банк.

Банк «Открытие» и Циан запустили дистанционную подачу заявок на ипотечные кредиты. Теперь выбрать недвижимость, заполнить и отправить ипотечную заявку на понравившуюся квартиру можно через сервис Циан. Ипотека, без перехода на сайт банка.

При заполнении анкеты на кредит Циан. Ипотека подберет пользователю наиболее выгодные варианты ипотеки исходя из введенных параметров. Например, если клиенту доступны льготные программы, система сама предложит их. Покупателю квартиры останется только выбрать подходящий вариант программы и отправить заявку в банк. Сразу после ее рассмотрения с клиентом свяжутся сотрудники «Открытия» для подробной консультации и определения дальнейшего порядка действий.

На сайте cian.ru доступна широкая линейка ипотечных продуктов банка «Открытие» — льготные ипотечные программы «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», а также классические программы на покупку готового или нового жилья, в том числе апартаментов.

Подробнее с условиями ипотечных программ банка «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.

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