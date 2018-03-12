Ипотека растаяла - 6% годовых для семей ЖК "Большая Медведица"

Семейные радости для родителей двух и более детей, которые задумываются об увеличении квадратных метров! Теперь они легко могут сделать это с помощью новой ипотечной программы по ставке 6% годовых. А большие уютных двух- и трехкомнатные квартиры для вас уже готовы в "Большой Медведице"!

Наш жилой комплекс находится в самом центре города, именно поэтому здесь так удобно жить большой семье. В шаговой доступности здесь находятся одни из лучших детские сады и школы. В "Большой Медведице" растут будущие чемпионы: ведь в радиусе 500 метров есть самые разнообразные спортивные секции. Для непосед можно выбрать клуб смешанных единоборств, а более спокойных малышей наверняка заинтересуют занятия по айкидо или по стрельбе из лука.

ЖК "Большая Медведица" позаботилась о том, чтобы здесь было комфортно жить большим и дружным семьям. По всему дому – усиленная шумоизоляция. Она достигается благодаря высококачественным стеклопакетам и оконным профилям, а также монолитной конструкцией самого дома. Вы можете быть уверены, что дневной шум с улицы не потревожит сон вашего ребенка.

В каждой квартире нашего жилого комплекса есть большие лоджии с витражным остеклением, что значительно повышает инсоляцию в доме. Большое количество света сделает комнаты светлее, и ваши дети смогут принимать солнечные ванны прямо в квартире, получая необходимый для организма витамин D.

А тем покупателям, которые решили приобрести трехкомнатную квартиру, застройщик приготовил подарок – до 20 кв.м. сити-бокса – дополнительного помещения для хранения таких вещей, как коляски, санки, лыжи, детские кроватки, велосипеды и так далее.

Жилой комплекс "Большая Медведица" находится на стадии сдачи в эксплуатацию. Поэтому у вас еще есть возможность приобрести квартиру не только по ипотечной программе 6% годовых, но еще и по цене строящего дома! Поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть за максимальной выгодой!

Все подробности о жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233. Или на сайте ЖК "Большая Медведица" – gk-bm.ru.

Условия

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/objects



