Недвижимость

ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле

Сегодня, 11:49.
Новости компаний

— Инвестиционно-строительная компания "Союз" начинает строить дома немецкого качества. Для этого предприятие обновляет оборудование своего комбината железобетонных изделий № 2, уже запустили первую линию. 26 апреля качество новых плит продемонстрировали промышленникам, представителям строительного комплекса, администрации города и края. Мощность оборудования — до тысячи кв. м плит в сутки. Первые партии уже поступили для строящихся домов "Союза" в Барнауле, — рассказал коллегам собственник предприятия Владимир Отмашкин.

Важное звено

Особенность компании "Союз" состоит в том, что она представляет замкнутый цикл многоэтажного строительства: проектирование, производство ж/б плит и других изделий, собственно строительство домов и благоустройство территории.

В этом году "Союз" завершает модернизацию важнейшего звена — Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2.

Владимир Отмашкин,
собственник ИСК "Союз":

— Мы переходи на другой технологический уровень производства ЖБИ. Предприятие приобрело полностью автоматизированную немецкую линию, чтобы выпускать изделия другого качества — с настолько ровной поверхностью, что на нее уже можно наклеивать обои или окрашивать. Кроме того, оборудование легко настраивается, и мы можем выпускать специальные изделия, например, электропанели или вентиляционные блоки. Все это повышает рентабельность производства ЖБИ, а значит, строительства домов.

Владимир Отмашкин.
Владимир Отмашкин.

Эффекты перевооружения

— Предприятие приступило к перевооружению около года назад. На первом этапе компания тщательно просчитала экономическую выгоду, подготовилась к работе по-новому. Можно просто вложить большие деньги и не получить ожидаемого, потому что на месте нет работников нужной квалификации или не хватает энергетической мощности для нового оборудования. Это и многое другое мы учли, — говорит Владимир Отмашкин.

На первом этапе предприятие инвестировало в перевооружение около 200 млн рублей. На втором — планируется потратить чуть больше.

Владимир Отмашкин,
собственник ИСК "Союз":

— Комбинат постепенно отойдет от производства плит традиционным способом. Он не плохой — качество изделий высокое и производительность серьезная. На такие плиты нуждаются в отделке, а это повышает себестоимость работ. Мы от этого уходим.

С немецким оборудованием, на котором выпускают плиты лучшего качества, "Союз" практически полностью откажется от отделочников на строительстве домов.

— Посмотрите на поверхность плиты, которая выпущена традиционным способом, — говорит Отмашкин гостям предприятия. — На ней есть лунки (поры) и их нужно выравнивать отделочными материалами. Новая плита ровная идеально.

ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.
ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.

Модернизация также повысит рентабельность бизнеса в целом. "Союз" станет еще более устойчивой компанией с экономической точки зрения, хотя и сейчас у нее довольно приличный запас прочности.

Владимир Отмашкин,
собственник ИСК "Союз":

— Кроме своих задач мы решаем еще одну очень важную: президент страны Владимир Путин поставил перед строительным комплексом задачу — в полтора раза увеличить объемы строительства и сохранить высокий комфорт жилья. Мы выполним ее в полной мере. Комбинат уже работает на новой линии и поставляет первые плиты на строительные площадки. Революционного, то есть резкого перехода на новую технологию не будет. Мы постепенно ее вводим, учимся извлекать максимальную выгоду.

ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.
ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.

Новый КЖБИ-2

Предприятие КЖБИ-2 — это образцовое современное производство ЖБИ. Здесь идеально чисто, продумана система безопасности работников, оборудование работает как часы, выдавая ожидаемый результат.

Вячеслав Новиков,
глава Октябрьского района:

— Такие предприятия — пример развития производства продвинутых руководителей. Это основа экономики Барнаула, Алтайского края и страны в целом.

Работают в цехах молодые ребята, на которых "Союз" делает ставку.

— Мы даем им возможность поверить в себя. Поверить, что они могут делать работу хорошо, а мы, соответственно, будем поощрять их за это. Это тоже важная составляющая нашего производства, — подчеркнул руководитель компании Владимир Отмашкин.

ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.
ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле.

Александр Куркин,
исполнительный директор Регионального объединения работодателей Алтайского края "Союза промышленников":

— Конечно, новая линия нужна КЖБИ-2. И дело не только в ровной поверхности плит. Это в принципе изделие с более высокими характеристиками, в том числе, прочности. И сам уровень производства другой. Все автоматизировано, рассчитано и точно. Также важно понимать, что такое перевооружение решает задачу, которую ставит перед нами государство — увеличение объемов строительства.

Справка

ИСК "Союз" специализируется на строительстве многоэтажных домов из железобетонных плит. Его высотки украшают кварталы "Янтарный", "Времена года". В этом году началось строительство "Адмирала" и "Новой высоты". ИСК "Союз" — один из ведущих строителей Алтайского края. В период, когда покупательская способность была высокой, предприятие вводило более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2017 году — 75 тысяч "квадратов", в этом планирует выйти на аналогичный показатель и выше.

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