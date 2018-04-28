ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Елена Греб. Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Виктор Мещеряков и Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Виктор Мещеряков и Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин. Фото : Анна Зайкова. Елена Греб и Геннадий Мазалов. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото из архива редакции. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото из архива редакции. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото из архива редакции. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. ИСК "Союз" начал строить дома из немецких плит в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

Важное звено

Особенность компании "Союз" состоит в том, что она представляет замкнутый цикл многоэтажного строительства: проектирование, производство ж/б плит и других изделий, собственно строительство домов и благоустройство территории.

В этом году "Союз" завершает модернизацию важнейшего звена — Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2.

Владимир Отмашкин,

собственник ИСК "Союз":

— Мы переходи на другой технологический уровень производства ЖБИ. Предприятие приобрело полностью автоматизированную немецкую линию, чтобы выпускать изделия другого качества — с настолько ровной поверхностью, что на нее уже можно наклеивать обои или окрашивать. Кроме того, оборудование легко настраивается, и мы можем выпускать специальные изделия, например, электропанели или вентиляционные блоки. Все это повышает рентабельность производства ЖБИ, а значит, строительства домов.

Эффекты перевооружения

— Предприятие приступило к перевооружению около года назад. На первом этапе компания тщательно просчитала экономическую выгоду, подготовилась к работе по-новому. Можно просто вложить большие деньги и не получить ожидаемого, потому что на месте нет работников нужной квалификации или не хватает энергетической мощности для нового оборудования. Это и многое другое мы учли, — говорит Владимир Отмашкин.

На первом этапе предприятие инвестировало в перевооружение около 200 млн рублей. На втором — планируется потратить чуть больше.

Владимир Отмашкин,

собственник ИСК "Союз":

— Комбинат постепенно отойдет от производства плит традиционным способом. Он не плохой — качество изделий высокое и производительность серьезная. На такие плиты нуждаются в отделке, а это повышает себестоимость работ. Мы от этого уходим.

С немецким оборудованием, на котором выпускают плиты лучшего качества, "Союз" практически полностью откажется от отделочников на строительстве домов.

— Посмотрите на поверхность плиты, которая выпущена традиционным способом, — говорит Отмашкин гостям предприятия. — На ней есть лунки (поры) и их нужно выравнивать отделочными материалами. Новая плита ровная идеально.

Модернизация также повысит рентабельность бизнеса в целом. "Союз" станет еще более устойчивой компанией с экономической точки зрения, хотя и сейчас у нее довольно приличный запас прочности.

Владимир Отмашкин,

собственник ИСК "Союз":

— Кроме своих задач мы решаем еще одну очень важную: президент страны Владимир Путин поставил перед строительным комплексом задачу — в полтора раза увеличить объемы строительства и сохранить высокий комфорт жилья. Мы выполним ее в полной мере. Комбинат уже работает на новой линии и поставляет первые плиты на строительные площадки. Революционного, то есть резкого перехода на новую технологию не будет. Мы постепенно ее вводим, учимся извлекать максимальную выгоду.

Новый КЖБИ-2

Предприятие КЖБИ-2 — это образцовое современное производство ЖБИ. Здесь идеально чисто, продумана система безопасности работников, оборудование работает как часы, выдавая ожидаемый результат.

Вячеслав Новиков,

глава Октябрьского района:

— Такие предприятия — пример развития производства продвинутых руководителей. Это основа экономики Барнаула, Алтайского края и страны в целом.

Работают в цехах молодые ребята, на которых "Союз" делает ставку.

— Мы даем им возможность поверить в себя. Поверить, что они могут делать работу хорошо, а мы, соответственно, будем поощрять их за это. Это тоже важная составляющая нашего производства, — подчеркнул руководитель компании Владимир Отмашкин.

Александр Куркин,

исполнительный директор Регионального объединения работодателей Алтайского края "Союза промышленников":

— Конечно, новая линия нужна КЖБИ-2. И дело не только в ровной поверхности плит. Это в принципе изделие с более высокими характеристиками, в том числе, прочности. И сам уровень производства другой. Все автоматизировано, рассчитано и точно. Также важно понимать, что такое перевооружение решает задачу, которую ставит перед нами государство — увеличение объемов строительства.

Справка

ИСК "Союз" специализируется на строительстве многоэтажных домов из железобетонных плит. Его высотки украшают кварталы "Янтарный", "Времена года". В этом году началось строительство "Адмирала" и "Новой высоты". ИСК "Союз" — один из ведущих строителей Алтайского края. В период, когда покупательская способность была высокой, предприятие вводило более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2017 году — 75 тысяч "квадратов", в этом планирует выйти на аналогичный показатель и выше.