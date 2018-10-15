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Из-за сильного ветра пострадали барнаульские новостройки

13 октября штормовой ветер сорвал утеплитель с барнаульских новостроек, сообщает сайт «Недвижимости Алтая».

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Из-за непогоды пострадал строящийся многоквартирный дом на улице Балтийской. Утеплитель не успели закрепить и обшить облицовочными материалами, его разнесло по округе.

В районе новостроек ветер также разбросал мусор, поднял в воздух строительную пыль. Пострадали незакрытые новые окна.

Ранее altapress.ru писал, что 13 и 14 октября в Барнауле штормовой ветер повалил остановочные павильоны, вырвал деревья и сорвал кровлю со зданий. Из-за повреждения линий в пригородных поселках отключили электроэнергию, на улице А. Петрова временно не работают четыре светофора.

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