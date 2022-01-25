К вопросу об актуальности покупки недвижимости в Грузии

Ставя перед собой задачу купить недвижимость в привлекательном с точки зрения туризма регионе, люди рассматривают дома, которые в дальнейшем можно сдать в аренду. Практика показывает, что вложение в элитное жилье — это востребованное направление, позволяющее получить стабильно высокий доход.

Одним из мест, где на сегодняшний день покупать жилье и апартаменты выгодно, считается Грузия. Гостеприимная и солнечная страна интересна людям в любое время года — зимой туристов привлекают горнолыжные трассы, а летом — пляжи и море. Кроме того, Грузия — это огромное количество культурных и исторических памятников. Из-за стабильно растущего спроса на отдых в этом месте, застройщики предлагают вниманию современных пользователей новые объекты. На площадке https://sea-inside.net/ собрана актуальная и полезная информация о рынке недвижимости, а также опубликованы полезные сведения с фото и детальными описаниями.

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Причины популярности приобретения жилья в Грузии

Это перспективное государство с развитой инфраструктурой. Именно по этой причине приобретение элитной недвижимости часто рассматривается как надежное капиталовложение и возможность получать пассивный доход. Своя квартира в этой стране позволит каждый сезон отдыхать на море и не переплачивать туроператору за это. К тому, в то время, когда собственник апартаментов здесь не живет, он может сдавать их в аренду. Прибыль от сделки будет покрывать расходы на коммунальные платежи, что тоже не менее важно.

Выгоду для покупателя можно объяснить еще и тем, что в этом государстве отсутствует налог на недвижимость. Более того, страна находится на девятом месте среди тех, которые предлагают минимальные налоги. Если говорить о безопасности в Европе, Грузия занимает лидирующие позиции. Для сравнения Черногория на девятнадцатом, а Турция на тридцатом.