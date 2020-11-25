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Кадровые перестановки в Госдуме. Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета ГД по госстроительству

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Даниила Бессарабова на должность первого заместителя председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, информирует портал «ДумаТВ».

Даниил Бессарабов в 2009 году.
Даниил Бессарабов в 2009 году.
Олег Богданов

Ранее Бессарабов занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

На пленарном заседании первый зампредседателя Комитета по контролю и Регламенту Валерий Иванов отметил:

«Комитет по контролю и Регламенту предлагает избрать депутата Государственной Думы Бессарабова Даниила Владимировича первым заместителем председателя Комитета по госстроительству и законодательству, освободить его от должности заместителя председателя указанного комитета ГД».

Справка

В марте 2004 года стал Даниил Бессарабов стал депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов. В марте 2008 года избран депутатом АКЗС от партии «Единая Россия». 17 сентября 2010 года был назначен на должность заместителя губернатора Алтайского края. В сентябре 2016 года стал депутатом ГД седьмого созыва от партии «Едина Россия» (по Алтайскому краю). 25 сентября 2018 года был назначен полномочным представителем Госдумы в Верховном Суде РФ. В феврале 2020 года был назначен заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

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