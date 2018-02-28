Недвижимость

Как купить или продать квартиру самостоятельно

Сегодня, 08:00.
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"Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс

3 марта, в субботу, в Барнауле пройдёт уникальный мастер-класс. Эксперты рынка поделятся эксклюзивной информацией о том, как самостоятельно купить или продать недвижимость.

Как купить или продать квартиру самостоятельно.
Как купить или продать квартиру самостоятельно. Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

Темы мастер-класса

  • Как быстро и дорого продать квартиру?
  • Как правильно составить объявление?
  • Как сделать продающие фото квартиры?
  • Где рекламировать квартиру, чтобы её увидели покупатели?
  • Как правильно установить цену на продаваемую квартиру?
  • Как подготовить документы к продаже?
  • Как правильно выбрать квартиру?
  • Как купить квартиру без накоплений?
  • Секреты быстрого поиска подходящей квартиры в интернете.
  • Как проверить документы перед покупкой?
  • Какова реальная стоимость предложений на рынке?

Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Участники мастер-класса смогут задать вопросы экспертам. У специалистов "Жилфонда" большой опыт. Агентство безупречно работает уже 21 год, открыто 66 офисов компании в Барнауле, Новосибирске, Бердске, Сочи.

Дата проведения мастер-класса: 3 марта 2018 года. Начало в 12.00.

Адрес: Красноармейский проспект, 72 (конференц-зал в гостинице "Турист").

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Тел. (3852) 20-14-14

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". ТОП партнёр 2017 по версии Сбербанка. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

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