Как купить или продать квартиру самостоятельно.

Темы мастер-класса

Как быстро и дорого продать квартиру?

Как правильно составить объявление?

Как сделать продающие фото квартиры?

Где рекламировать квартиру, чтобы её увидели покупатели?

Как правильно установить цену на продаваемую квартиру?

Как подготовить документы к продаже?

Как правильно выбрать квартиру?

Как купить квартиру без накоплений?

Секреты быстрого поиска подходящей квартиры в интернете.

Как проверить документы перед покупкой?

Какова реальная стоимость предложений на рынке?

Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Участники мастер-класса смогут задать вопросы экспертам. У специалистов "Жилфонда" большой опыт. Агентство безупречно работает уже 21 год, открыто 66 офисов компании в Барнауле, Новосибирске, Бердске, Сочи.

Дата проведения мастер-класса: 3 марта 2018 года. Начало в 12.00.

Адрес: Красноармейский проспект, 72 (конференц-зал в гостинице "Турист").

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Тел. (3852) 20-14-14

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". ТОП партнёр 2017 по версии Сбербанка. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.