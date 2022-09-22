Как купить жилье в Екатеринбурге выгодно

Рефинансирование ипотеки — погашение раннее взятого кредита новым, взятым на более выгодных условиях. Условия (срок, ежемесячный платеж, ставка и другие) в другом банке чаще всего отличаются, и человеку, не обладающему специфическими знаниями, бывает непросто определить, а действительно ли «новая» ипотека выгоднее «старой».

При покупке жилья важно выбрать не только банк, но и застройщика, ведь, если экредитное учреждение можно поменять, со строительной компанией такого «трюка» не получится. Рассмотрим, на что обратить внимание, чтобы приобретение недвижимости стало исключительно радостным событием.

Квартира от застройщика

Предположим, вас интересует недвижимость в Екатеринбурге. Это может быть квартира или другая категория жилья. Если вы никогда не занимались выбором застройщика, можно доверить этот вопрос риелторам (дорого + не всегда это добросовестные лица) или выбрать фирму с хорошей репутацией. Тем, кто решит пойти по второму пути, мы рекомендуем обратить внимание на компанию «Группа ЛСР».

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Ниже подробнее расскажем об особенностях рефинансирования ипотеки. Перечень банков, с которыми работает «Группа ЛСР», вы также найдете на официальном сайте.

Сколько времени занимает рефинансирование ипотеки

Рефинансировать ипотеку быстро не получится. В среднем, перекредитование занимает 1−2 месяца. В этот период заемщику предстоит пройти несколько стандартных этапов:

Подготовка документации. Конкретный список ( справки и прочее) зависит от нового банка. Подача заявления в банк. Рассмотрение заявки кредитным учреждением ( до 10 рабочих дней). В случае принятия положительного решения между заемщиком и клиентом подписывается договор. Деньги за старый кредит переводятся на расчетный счет кредитора. Дальше заемщик платит ипотечные платежи в пользу нового банка. От 10 до 20 дней уходит на переоформление в Росреестре.

Важно: рефинансирование ипотеки возможно не только в другом банке, но и в своем. Чаще всего клиенты выбирают первый вариант.

Можно ли взять ипотеку сегодня, а рефинансировать ее позднее (например, после рождения ребенка или при появлении других обстоятельств, дающих право на льготы)? — популярный вопрос, интересующих тех, кто находится на этапе поиска жилья. Да, это возможно. Вы можете оформить ипотеку в одном из банков, а чуть позже, например, при снижении ставки, перейти в другое кредитное учреждение.

Расходы при рефинансировании ипотеки

Выгодно или нет рефинансировать ипотечный займ в этом году во многом зависит от того, какие расходы придется понести. К ним относят:

оценка жилья банком;

повторное страхование;

штраф за досрочное погашение кредита в старом банке ( предусмотрен не всегда);

предусмотрен не всегда); первоначальный взнос в новый банк. В некоторых случаях кредитные учреждения просят внести 2−3% от суммы кредита на начальном этапе;

плата за снятие обременения и оформление его в пользу другого банка.

Процедура переоформления выгодна в двух случаях: процент другого банка минимум на 2−3% ниже и со времени первоначального оформления ипотеки клиент не успел выплатить более половины общей суммы. Если эти условия не соблюдены, минусы от операции скорее всего перекроют плюсы.

Какие требования к заемщику при рефинансировании

Получение нового кредита на выгодных условиях возможно, если:

не менее 6 месяцев старая ипотека выплачивалась без штрафов и просрочек;

имеется достаточный период трудового стажа ( чаще всего от 6 месяцев);

чаще всего от 6 месяцев); возраст ( не менее 21 года и не старше 55−60 лет);

не менее 21 года и не старше 55−60 лет); гражданство РФ.

Требования к возрасту и трудовому стажу могут варьироваться. В одних банках они именно такие, в других могут выдвигаться дополнительные условия.