Недвижимость

Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней

Сегодня, 08:29.
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Жилфонд приглашает всех желающих на бесплатные курсы

Курсы.
Курсы. Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

В программе курсов много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек, загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы курсов:

  • Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно. Посетите занятия, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" – реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты. Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: ул. Малахова, 83.

Продолжительность обучения: 5 дней.

Начало занятий: 23 апреля 2018 года.

Время проведения: с 17:00 до 20:00.

Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14

Количество мест ограниченно.

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Агентство недвижимости "Жилфонд"

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Справка

Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

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