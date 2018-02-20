Как стать специалистом по недвижимости за 3 дня.

Темы мастер-класса:

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки;

Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта жилья, преимущества для клиентов "Жилфонда";

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен;

Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости;

Юридические основы проведения сделок;

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" — реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием 5-го офиса в Барнауле, компании нужны новые грамотные специалисты. Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: Барнаул, ул. Пролетарская, 117 Продолжительность обучения: 3 дня. Начало занятий: 26 февраля 2018 года. Время проведения: с 15:00 до 18:00. Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14

Оставьте заявку на обучение сейчас. Количество мест ограничено.

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельностьпод номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.