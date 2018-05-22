Недвижимость

Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня: "Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатные курсы

Сегодня, 08:00.
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В программе курсов много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня.
Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня. Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

Темы курсов:

  • Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капиталИпотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. По итогам курсов будет выдан сертификат. Более того, пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня.
Как стать специалистом по недвижимости за 4 дня.

Добиться успеха в "Жилфонде" – реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Обучение проводится бесплатно.

Место проведения курсов: ул. Ярных, 49, 4-й этаж, кабинет 407.

Продолжительность обучения: 4 дня.

Начало занятий: 28 мая 2018 года.

Время проведения: с 17.00 до 20.00.

Звоните по телефону 8 (3852) 20-14-14

Количество мест ограничено.

Записаться на курс >>

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

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