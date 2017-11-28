Недвижимость

Как стать специалистом по недвижимости за пять дней

Сегодня, 11:33.
Реклама

"Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс

В программе курса много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней".
Курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней". Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

Темы мастер-класса

  • Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость? Технология продаж.
  • Эффективный подбор варианта. Защита покупателя от рисков.
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости? Основы предпринимательской деятельности. Создание клиентской базы.

Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" – реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием 5-го офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты. Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов выдается сертификат.

Место проведения: ул. Пролетарская, 117.

Продолжительность обучения: пять дней.

Начало занятий: 4 декабря 2017 года.

Время проведения: с 17.00 до 20.00.

Записаться на мастер-класс.

Количество мест ограниченно.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Тел. 8 (3852) 20-14-14

Сайт: jilfond.ru

Следите за нами в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники".

Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.



 

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Интернациональная, 16 ул. Интернациональная, 16