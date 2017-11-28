"Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс
В программе курса много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся авторскими методиками успешных продаж недвижимости.
Темы мастер-класса
- Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
- Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
- Как быстро и дорого продать недвижимость? Технология продаж.
- Эффективный подбор варианта. Защита покупателя от рисков.
- Юридические основы проведения сделок.
- Как зарабатывать на рынке недвижимости? Основы предпринимательской деятельности. Создание клиентской базы.
Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.
Добиться успеха в "Жилфонде" – реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием 5-го офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты. Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.
Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов выдается сертификат.
Место проведения: ул. Пролетарская, 117.
Продолжительность обучения: пять дней.
Начало занятий: 4 декабря 2017 года.
Время проведения: с 17.00 до 20.00.
Количество мест ограниченно.
Тел. 8 (3852) 20-14-14
Сайт: jilfond.ru
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Справка
"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.
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