Комфорт рукотворный. За порядком в поселке Новая Грань будет следить товарищество

Участки первой очереди почти все проданы, дороги построены, коммуникации проведены, и уже начали возводить дома. Самое время заняться организацией жизни будущих жильцов. 2 ноября состоялось первое собрание собственников участков, на котором создали товарищество собственников недвижимости.

Что такое ТСН?

Покупая квартиру в многоэтажном доме, каждый понимает: надо платить за чистоту и свет в подъезде, своевременный вывоз мусора, чистые тротуары. То есть за содержание общедомового имущества. Организует эту работу либо управляющая компания, либо товарищество собственников жилья.

Государство предложило собственникам частных домов также организовывать товарищества, но уже не жилья, а недвижимости — ТСН. Его члены и просто собственники участков на его территории теперь сами будут определять «градус» комфорта проживания в поселке. Следить за тем, чтобы фонари на улицах всегда светили, дороги вовремя чистили, мусор вывозили по установленному графику, а детская площадка и сквер были ухоженными.

Зачем это надо?

Согласно закону, если в поселке создано товарищество собственников недвижимости, каждый проживающий на его территории обязан платить за содержание общего имущества.

Михаил Кочетов,

руководитель компании «Фирсова Слобода», представитель администрации поселка «Новая грань»:

Закон довольно сырой, множество моментов не описано, поэтому мы буквально прорывались к созданию ТСН. Сделать это нужно было обязательно сейчас, когда есть возможность собрать требуемый законом минимум собственников в одном месте и проголосовать. Практика показывает, что сделать это после полной продажи участков практически невозможно, потому что часто их перекупают мелкие девелоперы для дальнейшей перепродажи. Они, естественно, не заинтересованы в оплате очистки дорог уже функционирующего поселка. Только так можно обеспечить нормальное содержание поселка. Ведь как было до сих пор: в построенном поселке дороги передавались на содержание муниципалитета, например Первомайского района. А у него на чистку тротуаров и проезжей части нет денег. Понятно, что если навалит много снега, в новый поселок трактор поедет в последнюю очередь, без гарантии сроков, качества и результата работы.

ТСН в «Новой грани» создано, потому что девелопер хочет, чтобы людям там было комфортно. «Когда к нам приходят покупать участок, обязательно интересуются: кто и как будет следить за порядком в поселке. И многим нравится возможность следить за процессом, четко понимать, на что идут деньги», — продолжает Михаил Кочетов.

Роман , один из участников собрания по созданию ТСН , рассказал , что пришел голосовать «за»:

Мы купили участок, чтобы как можно скорее построить пусть и маленький, но свой дом. У нас двое детей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в поселке было чисто и горели фонари.

Роман , один из участников собрания по созданию ТСН. Анна Зайкова

Факты о поселке Новая грань