Читайте нас в соцсетях
1 сентября
378

Компания «Ростелеком» продает помещение свободного назначения

ПАО «Ростелеком» продает часть двухэтажного кирпичного здания с отдельным входом, расположенное по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Мартакова, 17.

  • Общая площадь 223,1 кв. м
  • Цена 718 250,00 рублей (с НДС)
Двухэтажное кирпичное здание
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Помещение свободного назначения
Помещение свободного назначения
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Помещение свободного назначения
Помещение свободного назначения
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Телефоны для справок:
  • 8−913−215−25−64
  • 8 (385 2) 66−36−62
  • 8 (385 2) 35−42−34
  • 8 (385 2) 65−80−75

Сайт: realty.rostelecom.ru

Стоимость действительна на момент публикации

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка