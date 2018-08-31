Компания «Ростелеком» продает помещение свободного назначения

- Общая площадь 223,1 кв. м
- Цена 718 250,00 рублей (с НДС)
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Помещение свободного назначения
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Двухэтажное кирпичное здание
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Помещение свободного назначения
Фото: архив ПАО «Ростелеком»
Телефоны для справок:
- 8−913−215−25−64
- 8 (385 2) 66−36−62
- 8 (385 2) 35−42−34
- 8 (385 2) 65−80−75
Сайт: realty.rostelecom.ru
Стоимость действительна на момент публикации