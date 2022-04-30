30 апреля
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Недвижимость

Хочешь получить ценный приз — тогда тебе к нам Altapress.ru проводит конкурс архитектурных решений Барнаула

Гуляйте по городу, выбирайте самые красивые на ваш взгляд здания, фотографируйте и присылайте снимки на нашу электронную почту: stolicamira2022@gmail.com. Мы будем каждый месяц отбирать наиболее оригинальные снимки и награждать авторов приятными призами. Конкурс продлится до 10 ноября.

Виды Барнаула.
Виды Барнаула.

Есть небольшое условие: для участия в конкурсе принимаются фотографии новых объектов, построенных не раньше января 2021-го. Их площадь не должна быть меньше 500 кв. м. Это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость, либо здания образовательных организаций. Например, жилой комплекс «Столичный», новый корпус РАНХиГС, бизнес-центр «Крылья», ЖК «Лапландия» и многие другие.

Для чего это нужно? Каждый объект в конце года примет участие в конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Путем народного голосования мы выясним, каким горожане видят Барнаул в ближайшей перспективе, а именно какая архитектура должна его наполнять. Авторов проектов-победителей также ждут призы.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

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