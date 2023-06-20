Квартира для миллиардера: в городе появилось элитное жилье — этот дворец парит над землей

Новосибирск ломится от однообразных новостроек с типовыми квартирами. Сначала кажется, что есть предложения на любой вкус, но посмотрите — даже дорогое жилье, рассчитанное не на массового покупателя, как правило, не отличается оригинальностью. Террасы и французские балконы, персональные кладовые, дизайнерские ландшафты и лапомойки для питомцев — когда-то это было новаторством, а сейчас есть у многих. Что делать тем, кто ищет что-то особенное — что люди будут обсуждать, восхищаться, даже завидовать? Квартира, ради которой сотни новосибирцев будут готовы задрать голову, на которую будут смотреть даже с другого берега и гадать, кто же тот миллиардер, который смог ее себе позволить, — это пентхаус в новом жилом комплексе CHICAGO*. Вам какой — побольше или поменьше?

Топовая локация

В самом сердце Новосибирска, рядом со станцией метро «Октябрьская», сосредоточена активная деловая, политическая и культурная жизнь города. Именно здесь удобно жить человеку, активно включенному в бизнес и ценящему жизнь во всех проявлениях. Поэтому район жилой застройки вдоль улицы Кирова считается одним из самых престижных мест для приобретения жилья.

ЖК CHICAGO находится в одной минуте ходьбы от станции метро «Октябрьская» и в 10 минутах — от площади Ленина. Такая локация позволяет быстро и без проблем добраться в любую точку Новосибирска и всегда быть в гуще событий.

Роскошь в особо крупных размерах

CHICAGO предлагает два пентхауса, которые занимают весь 29-й этаж башни по ул. Ленинградской.

Площадь большего из них составляет 388 квадратных метров, площадь меньшего — 226 квадратных метров. Максимальная высота потолка в пентхаусах достигает шести метров. Это производит монументальное впечатление. Благодаря огромным панорамным окнам создается ощущение дворца, который «парит» на уровне 100 метров над землей. Если вы искали в Новосибирске что-то особенное — это оно и есть.

Панорамные окна дарят возможность наслаждаться видом прямо во время трапезы. Источник: СЗ «ВКД-Развитие».

Свободная планировка огромного пространства пентхаусов позволяет владельцу конструировать жилое пространство в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями. В пентхаус можно интегрировать кухню, столовую, гостиную, библиотеку и кабинет, а также камерный концертный зал. Для демонстрации потенциала этих грандиозных объектов дизайнеры застройщика визуализировали интерьер, который мог бы здесь появиться.

Специалисты по организации пространства помогут сделать эту высокую обитель по-настоящему яркой и достойной ее владельцев, которые привыкли к роскоши. В интерьере такого пентхауса нет места для заурядных решений и типовой мебели. Сюда просятся коллекционные люстры, дизайнерские кресла и авторские картины на холстах.

Как выглядит квартира для миллиардера. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Квартира для миллиардера. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Коллекционные люстры, дизайнерские кресла и авторские картины на холстах — это то, чего требует пространство пентхауса. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Красота в деталях. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Коллекционные люстры, дизайнерские кресла и авторские картины на холстах — это то, чего требует пространство пентхауса. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Как выглядит квартира для миллиардера. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Коллекционные люстры, дизайнерские кресла и авторские картины на холстах — это то, чего требует пространство пентхауса. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Красота в деталях. Источник: СЗ «ВКД-Развитие».

Элитная архитектура и авторский дизайн — для искушенных владельцев

Внешний вид дома полностью соответствует его названию: Чикаго — это город небоскребов. На данный момент ЖК CHICAGO является одним из самых высоких жилых зданий в городе. Благодаря удачному размещению из пентхауса открывается завораживающий вид на весь город и реку Обь. Все как на ладони — огни автострад, праздничные фейерверки, умиротворяющий речной пейзаж и динамика мегаполиса. Видеть всё это одновременно, могут позволить себе немногие.

Архитектура комплекса отражает подвижность и стремительность современной жизни, а также респектабельность и стиль его жителей. Устремленные ввысь две жилые башни одинаковой высоты, силуэта и цветового решения формируют выразительную архитектурную композицию объемов, которая, несомненно, играет узнаваемую роль в формировании образа города.

Дизайн лобби, лифтовых и этажных холлов соответствует актуальным тенденциям: акцент на качестве, использовании природных материалов и ручной работе. Девелопер принял во внимание искушенность потенциального жильца CHICAGO, который привык к дорогим отелям, отдыху на просторных виллах и знает, как выглядит роскошь. Интерьер общественных зон дополняют авторская мебель и произведения современного искусства.

Энергия больших денег и пространства с заботой о каждом

Для деловых людей, которые привыкли держать себя в форме, в CHICAGO есть отдельная фитнес-зона с современными тренажерами и воркаут-площадками. Здесь резиденты комплекса смогут заниматься спортом, не покидая стен своего дома. Баланс работы и жизни, мыслительного и телесного — девелопер понимает, как важно его соблюдать в мире больших денег.

Фитнес-зона на 3-м этаже. Источник: СЗ «ВКД-Развитие».

Одно из помещений комплекса отведено под детский клуб. Семейные владельцы пентхауса всегда могут привести сюда своих детей для проведения праздника или оставить на время, пока сами занимаются спортом.

Ландшафт придомовой территории поистине изумляет своим размахом. На первом уровне — зона активных игр, велодорожки и детские площадки. Второй уровень — терраса, предназначенная для созерцательного отдыха, спокойного общения и занятий спортом. На каждом уровне установлена специально разработанная уличная мебель, и высажены сезонные растения и кустарники.

Придомовая территория поистине изумляет своим размахом. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Придомовая территория поистине изумляет своим размахом. Источник: СЗ «ВКД-Развитие». Придомовая территория поистине изумляет своим размахом. Источник: СЗ «ВКД-Развитие».

Приватность и безопасность — частная жизнь закрыта от посторонних

Система безопасности дома CHICAGO почти исключает появление около резиденций посторонних посетителей. У каждого жильца доступ только на свой этаж. И, естественно, весь комплекс находится под охраной и постоянным видеонаблюдением.

Кроме того, в доме нет студий и однокомнатных квартир, это обещает стабильность постоянных резидентов комплекса без частой смены соседей.

Приятные дополнения

В стоимость каждого пентхауса включены по два машино–места в подземном паркинге. Собственник и его гости могут спуститься сюда прямо со своего этажа на лифте.

Пентхаус в доме CHICAGO — квартира не для рядового человека. Это предложение для миллиардера. Редкий «бриллиант» на рынке сибирского жилья, который вы не найдете в обычном каталоге недвижимости. Спешите лично связаться с представителем застройщика и записаться на просмотр.

* CHICAGO — Чикаго

ЖК CHICAGO:

Тел.: 8 (383) 205-99-80

Сайт: domchicago.ru/penthouse

Telegram: t.me/domchicago

Отдел продаж: ул. Сакко и Ванцетти, 77, офис 202

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