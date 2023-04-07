7 апреля
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Недвижимость

Москва-сити на Обском бульваре. Градсовет обсудил, нужно ли суперкольцо и высотки в тихом центре Барнаула

На градостроительном совете рассмотрели концепцию застройки в границах четырех улиц в Барнауле. Проект — еще один шаг к строительству легендарного Обского бульвара. Что здесь появится, нужно ли возводить ЖК выше и почему глобальный план предлагают пересмотреть — в материале altapress.ru.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
"Графит"

Жилые дома расположатся по проспекту Сибирскому в Октябрьском районе, в границе ул. Молодежная, Шевченко и бульвара 9-го января. Проектируемый участок — фрагмент Обского бульвара, для которого давно разработали и утвердили проект планировки.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
«Графит»

Тот проект предлагает сформировать кольцо на Обском бульваре. В его центре будет располагаться круглая площадь с монументально-декоративной композицией. Сам бульвар продолжат до набережной Оби.

«Весь смысл нашей работы в том, чтобы максимально соответствовать проекту планировки. При этом у нас есть некоторые нюансы, которые ранее были не учтены, — сказал автор Сергей Черепанов. — Например, в застройке большая доля административной стилобатных частей — пока в таком массиве нет необходимости. Это сократили».

Архитектор разместил на плане жилой комплекс так, чтобы он мог встать, и в существующей сетке улиц, и в проектируемой: например, глобальный план предусматривает «выпрямление» ул. Шевченко и ее смычку с кольцом.

Не Москва-сити

Четыре корпуса жилого комплекса повышенной комфортности и общим двором. Дома будут просматривается со всех сторон как днем, так и ночью: предусмотрели архитектурную подсветку.

Чтобы сделать акцент, автор проекта предлагает увеличить этажность нескольких зданий на ул. Молодежной и пересечении пр. Сибирского с ул. Шевченко с 15 до 17 этажей.

«Скромно увеличиваете этажность, — заметил депутат Сергей Струченко. — Конечно, хотелось что-то наподобие Москва-сити».

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
«Графит»

«Мы действуем согласно заявленным параметрам в проекте планировки. О Москва-сити речи не было», — ответил Сергей Черепанов.

Архитектор Сергей Шадрин согласился с замечанием: «Перепад высот нужно делать больше — не два этажа. Перспектива будет красивая».

Безопасно и многофункционально

Всего в ЖК будет порядка 450 квартир — от одной до шести комнат. Почти в каждой, частично исключая второй этаж, будет балкон или лоджия. В отдельных случаях задуманы и открытые террасы.

Расчетное количество жильцов — почти тысяча человек.

Архитектор предлагает среднюю площадь квартир более 70 кв. м. В каждом доме — сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа, зоны отдыха, ячейки для хранения в подвале, места для кондиционеров на фасаде.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
«Графит»

Дворы будут безопасными и расположатся на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки и торговой галереи по ул. Молодежной. В них разместят площадки для игр, отдыха и спорта, благоустройство и озеленение. Предполагается даже специальное место для дрессировки собак — оно будет в отдалении от окон жилых домов.

Под всем этим расположатся два уровня подземной стоянки на 300 мест. Въехать в нее можно будет с ул. Молодежной и бульвара 9-го января. Гостевые стоянки запроектировали по периметру квартала.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января, ул. Шевченко, пр. Сибирский.
«Графит»

ЛЭП, которая проходит по Сибирскому проспекту, предлагают перенести под землю.

Фасады предлагают выполнить из кирпича ручной формовки и плит натурального камня. Кровли будут плоскими и частично эксплуатируемыми. В общем, все это перекликается с уже строящейся первой очередью (на пр. Сибирский, 36в).

Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
operadom.ru.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
operadom.ru.

Нужно ли кольцо

Проект застройки участка понравился экспертам. В целом решения назвали эффектными, выразительными и правильными. Однако он вызвал обсуждение — нужно ли кольцо на Обском бульваре.

Сергей Боженко заметил, что проект планировки разработали четверть века назад, когда разрешительную документацию готовили по-другому.

«Появился новый земельный кодекс. Трасса обского бульвара сделана под углом и все земельные участки надо резать, теперь их сложно соединять, нужно перекрывать улицы и инженерные сети, которые снабжают всю застройку вплоть до берега Оби», — сказал специалист.

Поэтому Боженко предлагает вернуться к проектному решению, где нет кольца, а Обской бульвар «пробивается» вдоль уже существующих дорог и инженерных сетей.

Архитектор Евгений Башкиров предложил не отказываться от «шарнира»: «Обустройство одной новой площади на бульваре (внутри кольца) — это полезно. Нужно только определиться будет ли Обской бульвар под углом или нет».

Проект Обского бульвара и т.д.
Проект Обского бульвара и т.д.
«Графит»

Чтобы разобраться в вопросе, председатель совета Андрей Федоров предложил провести отдельное заседание с архитекторами, строителями и общественностью.

Ранее altapress.ru рассказал о том, за что разгромили проект магазина у сквера медиков в центре Барнаула.

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