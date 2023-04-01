Пятизвездочный отель премиум-класса на горнолыжном комплексе «Сбербанка» в Манжероке должны будут принять 1 апреля высокопоставленные лица страны.

На празднике, по сообщениям источников, должны присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и государственный деятель Марат Хуснуллин.

Как сообщают в Telegram-канале курорта Манжерок, для посетителей двери отеля откроют уже в следующем месяце.

Сейчас гостям доступна часть первого этажа: ски-сервис, прокат и фудкорт.

Известно, что на территории комплекса будет пять бассейнов, бани, сауны, массажные залы и досуговый центр.

Также на территории разместят 12 отдельно стоящих жилых вилл. Отдыхающим можно будет передвигаться между ними на электромобилях.

Всего в отеле будет 304 комнаты общей площадью 51 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что курорт «Белокуриха» получил рекордную выручку за последние пять лет.