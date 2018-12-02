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Недвижимость
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На Алтае продают новый коттедж на 450 сотках всего лишь за 160 млн рублей

Жителям Алтайского края предлагают приобрести новый коттедж площадью 1403 кв.м. Продавец на «Авито» сообщает, что усадьба на 4,5 га находится на краю деревни Аюла Чемальского района Республики Алтай, и стоит прямо на берегу Катуни.

Усадьба в Горном Алтае.
Усадьба в Горном Алтае.
avito.ru

Продавец сообщает, что усадьба огорожена 3-метровым забором и имеет два въезда с автоматическими воротами.

На усадьбе — три новых здания. Площадь основного дома — 1032 кв.м. «Дизайн выполнен в стиле современной классики с использование натуральных материалов. Благодаря большим панорамным окнам всегда много света, с видом на живописную реку Катунь и горы», — сообщает продавец.

В доме 12 спален с собственными ванными комнатами. На первом этаже расположен камин. На цокольном — зона с русским бильярдом, настольным теннисом и детской игровой комнатой.
Есть в коттедже и СПА, который включает финскую сауну, турецкий хамам, большую джакузи, уютные лежаки с подогревом, зону отдыха с уютными диванами.

Здание гаража с помещением для охраны, площадью 250 кв. м., позволяет хранить в зимний период вертолет типа Robinson, а перед гаражом оборудована площадка для посадки вертолёта и уличной парковки автомобилей.

На берегу реки стоит капитальная, кедровая, рубленая баня со спуском к реке.

Третье здание комплекса — открытая беседка, которая висит над скалой.

В усадьбе своя артезианская скважина, современный дизельный генератора и современная котельная, а также система резервного электропитания.

Продавец сообщает, что объект стоимостью 160 млн рублей можно использовать как личную усадьбу, корпоративную базу или же элитную гостиницу.

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