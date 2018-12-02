На Алтае продают новый коттедж на 450 сотках всего лишь за 160 млн рублей

Продавец сообщает, что усадьба огорожена 3-метровым забором и имеет два въезда с автоматическими воротами.
На усадьбе — три новых здания. Площадь основного дома — 1032 кв.м. «Дизайн выполнен в стиле современной классики с использование натуральных материалов. Благодаря большим панорамным окнам всегда много света, с видом на живописную реку Катунь и горы», — сообщает продавец.
В доме 12 спален с собственными ванными комнатами. На первом этаже расположен камин. На цокольном — зона с русским бильярдом, настольным теннисом и детской игровой комнатой.
Есть в коттедже и СПА, который включает финскую сауну, турецкий хамам, большую джакузи, уютные лежаки с подогревом, зону отдыха с уютными диванами.
Здание гаража с помещением для охраны, площадью 250 кв. м., позволяет хранить в зимний период вертолет типа Robinson, а перед гаражом оборудована площадка для посадки вертолёта и уличной парковки автомобилей.
На берегу реки стоит капитальная, кедровая, рубленая баня со спуском к реке.
Третье здание комплекса — открытая беседка, которая висит над скалой.
В усадьбе своя артезианская скважина, современный дизельный генератора и современная котельная, а также система резервного электропитания.
Продавец сообщает, что объект стоимостью 160 млн рублей можно использовать как личную усадьбу, корпоративную базу или же элитную гостиницу.