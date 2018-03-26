В Барнауле на улице Взлетной построят огромный коричневый дом с "зимними садами"

Компания "Адалин-Строй" подготовила проект для строительства дома на улице Взлетной в Барнауле. Новостройку под названием One loft уже презентовали на сайте застройщика.
Площадку для будущей новостройки "Адалин-Строй" начал готовить еще в 2017 году. Тогда прошли публичные слушания, на которых застройщик получил разрешение на дом в 9 и более этажей.
Из проектной декларации следует, что новый дом "Адалин-Строя" будет 18 этажным. Один этаж будет подвальным — в нем разместят кладовки.
Также в многоэтажке предусмотрены несколько типов планировок квартир, главная изюминка которых — "зимние сады". Это застекленные от пола до потолка лоджии, в которых установлены радиаторы отопления. Застройщик предлагает организовать там зоны отдыха.
Фасад новостройки облагородят штукатуркой, которую окрасят в светло-бежевый цвет. Первые этажи дома, где запланированы коммерческие помещения, облицуют плиткой.
В проектной декларации сказано, что разрешение на строительство компания получила в январе 2018 года. Оно действительно до августа 2020 года.
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