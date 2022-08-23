23 августа
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Недвижимость

Новую «трешку» с улучшенной планировкой, двумя лоджиями и мини-фонтаном в дворе продается в Барнауле почти за 8,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Энтузиастов, 55, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

За квартиру площадью 64 кв. м владельцы просят 8 млн 450 тыс. рублей. В пересчете один кв. м обойдется новым хозяевам в 132 031 рубль.

Квартира расположилась на восьмом этаже 17-этажного дома 2020 года постройки.

В квартире имеется две лоджии с витражным остеклением — со спальни и с кухни.

Двор дома представляется собой закрытую территорию с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Во дворе имеются детская и спортивная площадки, мангальная зона, беседка и мини-фонтан.

Имеется подземный паркинг. Дом располагается в районе с развитой инфраструктурой и неплохой транспортной развязкой.

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