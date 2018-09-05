Осенняя акция от компании «Фирсова Слобода»

Многих наших клиентов, посещавших загородный поселок «Новая Грань» , интересуют участки, расположенные близко к местам остановок общественного транспорта. Обычно такие объекты недвижимости интересны семьям с детьми и пожилыми родственниками, которые активно пользуются сейчас и в будущем планируют продолжать пользоваться маршрутными автобусами.

Рассмотрев все возможные варианты построения пеших маршрутов от наших участков к остановкам, компания «Фирсова Слобода» предлагает нашим уважаемым клиентам 10 объектов, максимально удобных с этой точки зрения, по специальной цене.

Участки находятся на улице Первой Парковой, близко к въезду в посёлок и граничат с улицей Южной.

Следует отметить, что ко всем участкам подведены газовые, водяные и электрические сети. В зоне видимости располагается березовая роща, в поселке уложено надежное бетонное дорожное покрытие.

Посмотреть расположение участков, их форму и статус вы можете на генплане посёлка «Фирсова Слобода — Новая Грань».

Осенняя акция Иллюстрация: от компании «Фирсова Слобода»

Обращаем ваше внимание, что срок проведения акции ограничен до 29 сентября 2018 г. После указанной даты оставшиеся участки с акционным предложением можно будет приобрести по старой цене.