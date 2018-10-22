Почему выгодна покупка квартиры в кредит

Не стоит откладывать покупку квартиры в ипотеку
Откладывать вопрос приобретения жилья с использованием ипотечного кредита в надежде на еще большее снижение ставки, при их текущем уровне — не стоит. В случае существенного изменения размера ставки, всегда остается возможность провести выгодное рефинансирование имеющегося кредита. Но свое новое жилье, к тому моменту, у вас уже будет.
Сегодня средняя кредитная ставка по ипотечным кредитам в России все еще выше, чем в странах Европы и США. Вместе с тем, имеющиеся ставки, с учетом более высокого уровня инфляции в нашей стране, можно считать привлекательными. Кроме того, следует иметь в виду возможность использования различных субсидий и государственных программ, которые позволят снизить размер ставки на несколько процентных пунктов.
Государство и застройщики стимулируют ипотечное кредитование
Использование механизма государственного субсидирования и различных партнерских программ от застройщиков позволяет снижать ставки по ипотеке до 6% годовых.* При этом важно отметить, что государственные банки в свою очередь заинтересованы в снижении ставок в связи с задачей увеличения объема ипотечных кредитов до трех триллионов рублей к 2020 году. Реализация такой масштабной ипотечной программы будет осуществляться через государственные банки в первую очередь.
Купить квартиру в ипотеку и сдавать ее — выгодно
Сдача в аренду квартиры, приобретенной в ипотеку, при определенных условиях может быть достаточно привлекательной. Например, если первоначальный взнос составляет от 40% стоимости будущей квартиры, то заемщик вполне может покрыть платежи по кредиту и получить прибыль. Еще один вариант набирающий популярность — покупка квартиры для обеспечения себе дохода в пенсионном возрасте. В этом случае сдача в аренду ипотечной квартиры тоже может быть интересной.
Цена на недвижимость будет расти
Изменения в сфере долевого строительства неизбежно повлекут за собой рост цен на недвижимость. К тому же следует учитывать, что цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости складывается в первую очередь из затрат застройщика, а цены на строительные материалы растут постоянно.
С большой долей уверенности можно сказать, что ближайшие несколько лет станут наиболее благоприятными для оформления ипотечных кредитов.
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