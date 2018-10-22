Почему выгодна покупка квартиры в кредит

Весной 2018 года, обращаясь к Федеральному Собранию РФ, Президент Владимир Владимирович Путин указал на необходимость снижения средней ставки ипотечного кредитования в стране до 7%. Общему снижению ипотечной ставки способствует определение Центральным банком России ключевой ставки до 7,50%. Все это повышает доступность и открывает новые перспективы использования ипотечного кредитования для приобретения жилья населением.

Не стоит откладывать покупку квартиры в ипотеку

Откладывать вопрос приобретения жилья с использованием ипотечного кредита в надежде на еще большее снижение ставки, при их текущем уровне — не стоит. В случае существенного изменения размера ставки, всегда остается возможность провести выгодное рефинансирование имеющегося кредита. Но свое новое жилье, к тому моменту, у вас уже будет.

Сегодня средняя кредитная ставка по ипотечным кредитам в России все еще выше, чем в странах Европы и США. Вместе с тем, имеющиеся ставки, с учетом более высокого уровня инфляции в нашей стране, можно считать привлекательными. Кроме того, следует иметь в виду возможность использования различных субсидий и государственных программ, которые позволят снизить размер ставки на несколько процентных пунктов.

Государство и застройщики стимулируют ипотечное кредитование

Использование механизма государственного субсидирования и различных партнерских программ от застройщиков позволяет снижать ставки по ипотеке до 6% годовых.* При этом важно отметить, что государственные банки в свою очередь заинтересованы в снижении ставок в связи с задачей увеличения объема ипотечных кредитов до трех триллионов рублей к 2020 году. Реализация такой масштабной ипотечной программы будет осуществляться через государственные банки в первую очередь.

Жилой комплекс «Джаз» Источник: СЗ ИСК «Алгоритм»

Купить квартиру в ипотеку и сдавать ее — выгодно

Сдача в аренду квартиры, приобретенной в ипотеку, при определенных условиях может быть достаточно привлекательной. Например, если первоначальный взнос составляет от 40% стоимости будущей квартиры, то заемщик вполне может покрыть платежи по кредиту и получить прибыль. Еще один вариант набирающий популярность — покупка квартиры для обеспечения себе дохода в пенсионном возрасте. В этом случае сдача в аренду ипотечной квартиры тоже может быть интересной.

Цена на недвижимость будет расти

Изменения в сфере долевого строительства неизбежно повлекут за собой рост цен на недвижимость. К тому же следует учитывать, что цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости складывается в первую очередь из затрат застройщика, а цены на строительные материалы растут постоянно.

С большой долей уверенности можно сказать, что ближайшие несколько лет станут наиболее благоприятными для оформления ипотечных кредитов.

Один из лидеров строительного рынка СЗ ИСК «Алгоритм» поможет сделать правильный выбор жилья в строящихся объектах в Барнауле. Объекты строительства СЗ ИСК «Алгоритм» аккредитованы во всех банках, осуществляющих оформление ипотечных кредитов в Алтайском регионе. Процесс одобрения сделки проходит в отделе продаж, не тратя время на посещения кредитного специалиста, оформление. Сопровождение ипотечной сделки покупатели квартир у СЗ ИСК «Алгоритм» получают бесплатно. Также персональные менеджеры компании осуществляют пост продажное обслуживание клиентов, консультируя по дальнейшим действиям в плоть до заселения.

* Полные условия ипотечной программы с господдержкой. Воспользоваться краткосрочной программой «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц. Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. При рефинансировании под 6 процентов размер займа не может превышать 80 процентов от стоимости недвижимости. Первоначальный взнос — от 20% стоимости объекта. После окончания срока действия льготной ставки (3 или 5 лет) ставка увеличится, но не до рыночной. Новые условия кредитования рассчитываются по специальной формуле: ключевая ставка ЦБ (на дату выдачи кредита) плюс 2 процентных пункта. При нынешней ставке в 7,75 процента заемщики, которые возьмут или рефинансируют ипотеку сейчас под 6 процентов, по окончании льготного периода будут платить ее по ставке 9,75 процента. Всего же срок кредитования по программе может составлять от 3 до 30 лет. Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет, третий ребенок — пяти. Если у заемщика в срок действия льготной ставки на второго ребенка, родится третий, действие ставки в 6 процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок пользования субсидированной ставкой составит 8 лет. Мин. сумма кредита — 300 тыс. руб., макс. сумма кредита — 8 млн. руб. на объекты, расположенные в г. Москве, Московской обл., г. Санкт-Петербурге, Ленинградской обл., и 3 млн. руб. на объекты в других регионах. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 12 до 360 мес. вкл. Приобрести можно готовую и строящуюся квартиру, дом с земельным участком или таунхаус, но не на вторичном рынке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Банки партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).

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