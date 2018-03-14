Недвижимость

Под Барнаулом продают коттедж со складом, супермаркетом и салоном цветов

Сегодня, 19:32.
Недвижимость

В барнаульском поселке Спутник продают коттедж за 6,1 млн рублей. Здание обладает жилой и коммерческой зоной, сообщает портал "Недвижимость Алтай".

Площадь коттеджа составляет 638 квадратных метров. Часть здания внутри коттеджа отведена под супермаркет строительных и хозяйственных товаров, другая часть — под магазин цветов, а еще 362 квадратных метра занимает склад. 

Продавец отмечает, что здание подходит под мойку и автосервис. 

Площадь земельного участка — 1043 квадратных метра, он находится в аренде.

Недавно altapress.ru писал о том, что в барнаульском поселке Фирсова Слобода 2 продают коттедж с тематической зоной барбекю общей площадью 295 квадратных метров. 

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