Под Барнаулом продают коттедж со складом, супермаркетом и салоном цветов

В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с салоном цветов. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".

Площадь коттеджа составляет 638 квадратных метров. Часть здания внутри коттеджа отведена под супермаркет строительных и хозяйственных товаров, другая часть — под магазин цветов, а еще 362 квадратных метра занимает склад.

Продавец отмечает, что здание подходит под мойку и автосервис.

Площадь земельного участка — 1043 квадратных метра, он находится в аренде.

Недавно altapress.ru писал о том, что в барнаульском поселке Фирсова Слобода 2 продают коттедж с тематической зоной барбекю общей площадью 295 квадратных метров.