Под Барнаулом за 12 млн продают коттедж с хозяйственным домом и спортзалом.

В объявлении указано, что на первом этаже дома — холл, кухня-гостиная, гардеробная, тренажерный зал, обшитый деревом, санузел с ванной.
На втором уровне — две спальни, детская комната, кабинет, библиотека, а также второй санузел с душевой кабиной.
На территории дома находится двухэтажный хозяйственный дом, в котором предусмотрен подвал. На первом этаже — летняя кухня, комната для инструментов и различной техники, а на втором — спальная комната. Продавец пишет, что этот дом подойдет для гостей, а также для работников или охраны.
Кроме того, есть строящаяся баня из бруса, строящийся бассейн, гараж для квадрациклов, велосипедов, спортивного инвентаря, а также теплица и хозпостройка.
Территория огорожена высоким забором, у дома есть ночное освещение.
Стоимость коттеджа —12 млн рублей.