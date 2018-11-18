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Недвижимость
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Под Барнаулом за 12 млн продают коттедж с хозяйственным домом и спортзалом

Под Барнаулом продают двухэтажный коттедж. Его площадь — 350 квадратных метров, пишет «Недвижимость Алтай».

Под Барнаулом за 12 млн продают коттедж с хозяйственным домом и спортзалом.
Под Барнаулом за 12 млн продают коттедж с хозяйственным домом и спортзалом.
realtai.ru

В объявлении указано, что на первом этаже дома — холл, кухня-гостиная, гардеробная, тренажерный зал, обшитый деревом, санузел с ванной.

На втором уровне — две спальни, детская комната, кабинет, библиотека, а также второй санузел с душевой кабиной.

На территории дома находится двухэтажный хозяйственный дом, в котором предусмотрен подвал. На первом этаже — летняя кухня, комната для инструментов и различной техники, а на втором — спальная комната. Продавец пишет, что этот дом подойдет для гостей, а также для работников или охраны.

Кроме того, есть строящаяся баня из бруса, строящийся бассейн, гараж для квадрациклов, велосипедов, спортивного инвентаря, а также теплица и хозпостройка.

Территория огорожена высоким забором, у дома есть ночное освещение.

Стоимость коттеджа —12 млн рублей.

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