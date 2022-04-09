Полкилометра «жилых квадратов»: в Барнауле продается самая большая «двушка» в городе

Рынок новостроек пополнила двухкомнатная квартира, площадью 544 кв. м. Она находится в еще не построенном жилом комплексе «Колумб», сдача которого запланирована на второй квартал 2025 года. На сегодняшний ее стоимость составляет в 4,6 млн рублей.

Объявление о продаже габаритной недвижимости появилось на сайте «Циан». В тексте сказано, что квартира будет находиться в кирпичной десятиэтажке с тремя подъездами, расположенной в строящемся квартале на Павловском тракте, за торговыми центрами «Леруа» и Arena.

Судя по представленному плану, помимо двух комнат в квартире будет большая кухня, просторный коридор, совмещенный санузел и лоджия.

В объявлении также сказано, что в ЖК «Колумб» на Павловском тракте войдут три десятиэтажных дома, построенных из кирпича и один 16-этажный возведенный с использованием монолитно-кирпичной технологии.

Кстати, судя по информации сайтов по продаже недвижимости, «двушка» бьет все рекорды не только по квадратуре, но и стоимости. На сегодняшний день это квартира с самыми дешевыми «жилыми» квадратами. Ее оценили в 8,4 тыс. за кв. м.