Последние. На рынке заканчиваются готовые новостройки

Ситуация на рынке недвижимости вернулась к точке максимального спроса. Этому способствовали такие факторы как: рост ипотечных кредитов, изменение закона о долевом строительстве и отложенный спрос на улучшение жилищных условий. Кроме того, на рынок вернулись инвесторы, которые вкладывают средства в «последние долевки». Поэтому квартиры со сроком сдачи 2019 год практически все раскуплены или находятся на бронях. Теперь вкладывая средства в строительство, дольщику придется ждать новоселья от полутора до трех лет.

Эпоха дешевых квартир от застройщиков заканчивается?

17−18 ноября состоится VI «Выставка новостроек» на которой ведущие застройщики представят свои проекты. Здесь можно будет увидеть макеты будущих домов, узнать перспективы развития жилых кварталов, сравнить ценовые предложения на квартиры. А также получить от представителей банков информацию о процентных ставках на ипотечные продукты. Не пропустите — старт продаж новых проектов и лучшие цены от строительных компаний! Выставка будет работать два дня на площадке торгово-развлекательного центра «GALAXY» с 10 до 22 часов. Организатор мероприятия — «Единый центр продажи недвижимости».

Марина Ракина,

куратор проекта «Выставка новостроек»:

Это мероприятие стало уже традицией и проводится в шестой раз, но каждая выставка уникальна сама по себе. И в этом стоит убедиться, посетив ТРЦ «GALAXY» 17−18 ноября. «Единый центр продажи недвижимости» предлагает уникальную услугу по подбору недвижимости, помогает сравнить жилье от нескольких застройщиков по таким параметрам как: район, цена, срок сдачи, близость школ, больниц, транспорта. В этом году появился новый сервис — «Продай старое-купи новое», который помогает людям быстро продать свое жилье и купить новую квартиру.

Особенностью осенней выставки станет большая площадь экспозиции, на которой разместятся десятки макетов жилых домов, будет работать ипотечный центр и уголок детского творчества. Профессиональную помощь при заключении договора долевого участия окажут специалисты Государственной инспекции Алтайского края, они подскажут как безопасно купить квартиру от застройщика.

«Выставка новостроек». Единый центр продаж недвижимости

Сюрпризом для клиентов «Выставки новостроек» станет конкурс* в социальной сети Инстаграм, благодаря которому можно будет выиграть денежный приз.

Подробности по телефону «Единого центра продаж недвижимости»: 8 (3852) 717−100

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Единый центр продаж недвижимости Единый центр продаж недвижимости

* Организатор конкурса: Единый центр продаж недвижимости. Срок проведения: 8.11.18−18.11.18. Подробные условия конкурса размещены на сайте ецпн.рф.