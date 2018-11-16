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Недвижимость
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Последние новостройки. Последняя выставка. 17−18 ноября в GALAXY

Шестая «Выставка новостроек» стартует в субботу в торгово-развлекательном центре GALAXY и, по мнению организаторов, она может станет последней.

«Выставка новостроек».
«Выставка новостроек».
Источник: архив Единого центра продажи недвижимости

Марина Ракина,
куратор проекта «Выставка новостроек»:

Изменились законы о долевом строительстве, изменилась ситуация на рынке. Мы видим активный спрос на рынке новостроек, сегодня раскупаются квартиры в строящихся домах со сроком сдачи 2021 год. Квартир в построенных домах на этапе сдачи жилья в эксплуатацию становится все меньше.

На «Выставке новостроек», которая 17−18 ноября 2018 г. будет работать на втором этаже ТРЦ GALAXY можно увидеть проекты ведущих застройщиков Барнаула, «заглянуть в окна» строящихся домов, познакомиться с планировками, сравнить цены строительных компаний. Одно из популярных предложений — «квартира за 75000 рублей», помогает приобрести жилье тем, у кого минимальный первоначальный взнос. Подробности акции можно узнать у специалистов «Единого центра продажи недвижимости» по телефону 8 (3852) 717−100

Рассмотреть иные предложения по покупке недвижимости помогут представители ведущих банков. А сотрудники государственной инспекции Алтайского края подскажут — на что нужно обратить внимание в договоре долевого участия и как безопасно купить квартиру на стадии строительства.

«Выставка новостроек»

ТРЦ GALAXY, 2-й этаж, отдел «Мебель» с 10.00 до 22.00.

Оставьте заявку на ецпн.рф

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