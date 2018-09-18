7 причин купить квартиру в Новосибирске

Ежегодно в Новосибирск переезжают сотни тысяч человек. Узнайте, какой район города выбирают ценители комфортной семейной жизни.

Новосибирск входит в список самых привлекательных городов для переезда. В сибирском мегаполисе расположены организации самых разнообразных сфер деятельности, офисы крупных международных компаний. Это город событий — его культурная и спортивная жизнь насыщена. Узнайте, где в Новосибирске жить хорошо и почему несколько тысяч покупателей уже сделали выбор в пользу Чистой Слободы:

1. Надёжность застройщика. За 11 лет строительства в Чистой Слободе ГК «КПД-Газстрой» точно в обещанные сроки построила 45 домов. До конца 2018 года в микрорайоне будет сдано еще 4 дома.

2. Комфортная среда. Чистая Слобода расположена вблизи крупных дорожных развязок, позволяющих без труда добраться до метро и центра города. Развитая транспортная сеть представлена маршрутными такси, автобусами, трамвайными маршрутами и даже электричкой. Здесь уже построено два детских сада и начато строительство третьего, действуют частные центры детского развития, в 2018 году будет достроена школа на 1100 мест, в шаговой доступности расположен спортивный комплекс «Заря» с бассейном, парк и Троицкий сквер. Комфортная среда. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест»

3. Придомовая территория. В новой очереди строительства реализуют концепцию «двор без машин»: каждый подъезд будет оснащен двумя входными группами — во двор и на парковочные площадки. Для автовладельцев организуют просторные парковочные места, что для мегаполиса — редкость. Рядом работает крытый парковочный комплекс, где можно приобрести собственное место. Для молодых родителей удобным решением станут теплые колясочные, место под которые определили в каждом подъезде. Внутренний двор визуально разделят на функциональные зоны с игровыми и спортивными модулями. Придомовая территория. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест»

4. Планировочные решения. Крупный Новосибирский застройщик предлагает покупателям самые разнообразные планировочные решения: эргономичные квартиры-студии, вместительные однокомнатные, уютные двухкомнатные и двушки-студии, просторные трехкомнатные квартиры и трёшки-студии. Есть даже квартиры с большой гардеробной! Планировка. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест» Планировка. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест» Планировка. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест»

5. Отделка квартиры — на выбор. Теперь новую квартиру можно выбрать как с готовым ремонтом — стандарт или комфорт, так и с чистовой отделкой. Отделка квартиры. Источник: архив ООО «КПД-Газстрой-Инвест»

6. Опции для выгодной покупки. Для гостей Новосибирска застройщик микрорайона предоставляет приятный бонус на покупку квартиры в размере 30 000 рублей. Кроме этого, им доступны и другие полезные опции, которые позволят сэкономить до 130 000 рублей. В случае покупки квартиры в ипотеку, она будет оформлена по оптимально привлекательным условиям. Застройщик является ключевым партнером более чем у 20 ведущих банков.

7. Дистанционное оформление сделки. Начать знакомство с микрорайоном можно с официального сайта. Для гостей Чистой Слободы действует бесплатный сервис такси, который доставит их на экскурсию по строительной площадке и шоу-руму. Если вы побывали в микрорайоне, оценили удобство и качество жизни, но вам необходимо вернуться в свой город, провести сделку по покупке квартиры можно даже дистанционно.

Не откладывайте важные решения на потом. Не ждите повышения цен! Чистая Слобода уже может стать вашим домом — современным, комфортным и уютным!

Телефон для справок в г. Новосибирск: (383) 373−68−40.

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Официальный сайт застройщика: chistayasloboda.ru.

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