В Барнауле начался старт продаж квартир в элитном доме

Застройщик ЖСК "Змеиногорский" объявил в уходящем году о продаже квартир в первом доме бизнес-класса в ЖК "ПАРКОВЫЙ" по Змеиногорскому тракту 35-а.
Под Новый год принято загадывать самые заветные желания. И если вы уже давно мечтаете жить в красивом уютном доме в сосновом бору, но при этом неподалеку от центра города – знайте, что это ваше желание может исполниться! Ведь уже в наступающем году сдача первого дома бизнес-класса в ЖК "ПАРКОВЫЙ".
Новый жилой комплекс находится на Змеиногорском тракте, в сосновом бору, рядом с санаторием "Барнаульский"! Кристально чистый воздух, тишина, отсутствие суеты, а за окном слышно пение птиц. Не этого ли желает каждый современный человек?
Комплекс будет состоять из шести-семи домов. Первый кирпичный 8-ми этажный дом уже наполовину готов. В нем нет маломерных квартир, высота потолков – 3 метра. Квартиры будут большие и светлые: застройщик делает упор на панорамное остекление лоджий, и увеличенные оконные проемы.
Квартиры в новом доме будут сдаваться "под чистовую отделку". В жилом комплексе все продумано до мелочей: для автомобилей - парковки, для экономии коммунальных платежей – газовая котельная на крыше дома, для развлечений - спортивные площадки, зоны отдыха для барбекю и шашлыков. В доме грузовой бесшумный лифт, широкий коридор, "колясочная", консьержка, и другие неординарные решения. Всю территорию ЖК "Парковый" благоустроят в едином ЭКО-стиле: цветники, тротуары, мощеные плиткой, малые архитектурные формы, фонари.
С проектной документацией можно ознакомиться на сайте проекта zm35a.ru, а также по телефону отдела продаж: +7(3852) 567-467, 99-18-18, 8(923)724-33-51.
Владимир Ульянов,
председатель правления ЖСК "Змеиногорский":
Уважаемые жители Барнаула и Алтайского края, наши будущие пайщики и новоселы, а также действующие члены ЖСК "Змеиногорский"!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам удачу и новые возможности! Пусть сбываются ваши самые смелые мечты! А в вашем доме всегда царит уют и тепло семейного очага. С Новым годом!
Застройщик ЖСК "Змеиногорский"
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