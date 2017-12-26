В Барнауле начался старт продаж квартир в элитном доме

Под Новый год принято загадывать самые заветные желания. И если вы уже давно мечтаете жить в красивом уютном доме в сосновом бору, но при этом неподалеку от центра города – знайте, что это ваше желание может исполниться! Ведь уже в наступающем году сдача первого дома бизнес-класса в ЖК "ПАРКОВЫЙ".

Новый жилой комплекс находится на Змеиногорском тракте, в сосновом бору, рядом с санаторием "Барнаульский"! Кристально чистый воздух, тишина, отсутствие суеты, а за окном слышно пение птиц. Не этого ли желает каждый современный человек?

Комплекс будет состоять из шести-семи домов. Первый кирпичный 8-ми этажный дом уже наполовину готов. В нем нет маломерных квартир, высота потолков – 3 метра. Квартиры будут большие и светлые: застройщик делает упор на панорамное остекление лоджий, и увеличенные оконные проемы.

Квартиры в новом доме будут сдаваться "под чистовую отделку". В жилом комплексе все продумано до мелочей: для автомобилей - парковки, для экономии коммунальных платежей – газовая котельная на крыше дома, для развлечений - спортивные площадки, зоны отдыха для барбекю и шашлыков. В доме грузовой бесшумный лифт, широкий коридор, "колясочная", консьержка, и другие неординарные решения. Всю территорию ЖК "Парковый" благоустроят в едином ЭКО-стиле: цветники, тротуары, мощеные плиткой, малые архитектурные формы, фонари.

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте проекта zm35a.ru, а также по телефону отдела продаж: +7(3852) 567-467, 99-18-18, 8(923)724-33-51.

Владимир Ульянов,

председатель правления ЖСК "Змеиногорский":

Уважаемые жители Барнаула и Алтайского края, наши будущие пайщики и новоселы, а также действующие члены ЖСК "Змеиногорский"! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам удачу и новые возможности! Пусть сбываются ваши самые смелые мечты! А в вашем доме всегда царит уют и тепло семейного очага. С Новым годом!

Застройщик ЖСК "Змеиногорский"