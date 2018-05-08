Щедрость без границ: банки помогут россиянам накопить первоначальный взнос по ипотеке

Законопроект предполагает использование безотзывных вкладов в целях накопления средств для первоначального взноса по ипотеке. Ключевой особенностью данного вида вкладов будет являться запрет для физических лиц на досрочный возврат денежных средств от банка. За такое ограничение банк предложит своему клиенту повышенную ставку по вкладу в сравнении с другими депозитами.

По мнению финансовых экспертов, новый законопроект откроет дополнительные выгодные возможности для обеих сторон безотзывных вкладов.

В пользовании банков окажутся денежные средства, которые они смогут на протяжении длительного срока гибко инвестировать. Долгосрочное пользование деньгами клиента позволит банкам пойти на снижение ипотечных ставок.

Для самих клиентов новый подход поможет накопить необходимую сумму для первоначального взноса. При средних показателях 20% первоначального взноса, подобная финансовая помощь должна найти спрос среди молодых семей и людей, у которых просто нет таких средств на текущий момент времени. Вклад поможет и быстрее накопить деньги на покупку квартиры, и сэкономить на ипотечной ставке. Эксперты утверждают, что для клиентов, которым будет предложена льготная ставка хотя бы на 1-2% ниже рыночной, охотнее согласятся на открытие депозитного счета.

Система безотзывных вкладов уже несколько десятков лет существует в европейских странах. Например, в Германии уже давно работают стройсберкассы, которые специализируются на ипотечном кредитовании и долгосрочных депозитах.

Законопроект по максимуму будет учитывать интересы вкладчиков. Особое внимание уделяется вопросу о страховании вкладов клиентов. Должным образом необходимо проработать механизм досрочного возврата денежных средств в случае чрезвычайных ситуаций – смерти супруга, тяжелой болезни, инвалидности. Учитывая политику Центробанка по отзыву лицензий и зачистке рынка, допуск на участие в программе безотзывных вкладов получат только финансово устойчивые банки. Не исключено, что такая политика приведет к тому, что к выдаче вкладов будут допущены только госбанки.

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

— Новая интерпретация безотзывных вкладов достаточно интересна для рынка недвижимости, однако оставляет отдельные вопросы. На мой взгляд, ключевой вопрос предложенного механизма заключается в том, что требования для вкладчиков и заемщиков у банка разные. Следовательно, банку необходимо будет прорабатывать вопрос о возможности получения кредита вкладчиком на момент оформления депозита. В противном случае, система не сможет эффективно работать.