В Барнауле за «Европой» разрешили строить еще одну 25-этажку

В Индустриальном районе Барнаула начали строить еще одну 25-этажку жилого комплекса «Европейский». Компания «Этодом» получила разрешение на работы 18 января, сказано на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Вторая высотка на Шумакова полностью повторяет архитектуру уже построенного дома. Это 25-этажная свечка. Ее фасад оштукатурен и окрашен в желтый, голубой и белый цвета, которые дополняют остекленные витражи. В одной свечке 191 квартира и коммерческие помещения на первом этаже. Под комплексом расположится общая подземная парковка. На ее крыше застройщик устроит прогулочную площадку. Разрешение на строительство действует до мая 2020 года.

Первая высотка готовится к сдаче: на сайте «Этодом» сказано, что объект построен на 93%. Ввести его должны марте 2019 года. Отметим, что застройщик должен был сдать дом еще в ноябре 2017 года, но два раза продлял разрешение на строительство.

ЖК «Европейский» стал архитектурной доминантой микрорайона около ТРЦ «Европа». Изначально планировалось, что на участке построят малоэтажные коммерческие здания, как на углу улиц Шумакова и Взлетная. Уже сейчас, до заселения первой свечки, местные жители жалуются на постоянную пробку на ул. Шумакова.