Недвижимость

Сити-боксы в домах "Большой Медведицы": лишние вещи больше не помешают

Сегодня, 14:20.
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С каждым годом на рынке недвижимости появляются все новые тренды. И если некоторые из них лишь улучшают внешний облик многоквартирного дома, то другие оказываются настоящей находкой для жильцов. Такие тренды, как сити-бокс, заслужили отдельных хвалебных слов.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив строительной компании "Адалин-Строй".

Сити-бокс – индивидуальное хранилище для несезонных или ненужных вещей, которые жалко выкинуть. Как правило, расположение сити-бокса уже заложено в план застройки дома. Поэтому на этапе сдачи новостройки, сити-бокс полностью готов к эксплуатации: в нем проведен свет, стены гидроизолированы. В отличие от старых подвалов в хрущёвках, сити-боксы в современных домах теплые и не промерзают даже в самые лютые морозы.

Ненужные вещи или крупногабаритная мебель, старые велосипеды или техника – все это без труда поместится в индивидуальное хранилище. Площади помещений варьируются у каждого застройщика по-разному, но в среднем она составляет до 20 квадратных метров. А это – полноценная комната, отведенная под хранение вещей.

Сити-боксы могут использоваться не только как склад ненужного имущества. Помещение можно использовать и как домашнюю мастерскую для починки бытовой техники или других предметов обихода. А также как помещение, в котором можно заниматься своим хобби, требующее установки шумного или громоздкого оборудования.

Почти у каждого жильца многоквартирного дома есть хотя бы один автомобиль, а значит – комплект сменной резины где-то нужно хранить. Особо остро вопрос стоит для тех людей, у кого нет собственных гаражей. Так что сегодня спрос на индивидуальные сити-боксы просто колоссален.

ЖК "Большая Медведица" стремится соответствовать современным трендам и предпочтениям покупателей. Именно поэтому в строящихся объектах на этапе планирования закладываются сити-боксы, которые раскупаются еще до сдачи самого дома.

Стоимость сити-боксов дешевле, чем та же площадь в квартире, отведенная под кладовую. Поэтому спрос на них всегда находится на высоком уровне. Для покупателей трехкомнатных квартир, "Большая Медведица" приготовила особый подарок – сити-бокс бесплатно.* Индивидуальные хранилища для вещей, площадью до 20 кв.м.- это выгода до 200 тысяч рублей!

Приобрести квартиру и получить сити-бокс в подарок от "Большой Медведицы" проще, чем кажется. Для удобства покупателей, компания предлагает несколько способов покупки на выбор: полная оплата стоимости, ипотечное кредитование, материнский капитал. В рамках новой программы, для семей, в которых появился второй или третий ребенок, предоставляется льготная ипотека по ставке 6% годовых.**

Подробности об акции и детальную информацию о жилом комплексе можно узнать по телефону 533-233. Или на сайте ЖК "Большая Медведица" – gk-bm.ru. Мы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Инстаграм".

*Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 30.04.18 г. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/objects

**6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту  будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог,  при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа  кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.).  Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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