Весенние цены: студия всего за 699 000 рублей!

Уникальное предложение весны - студия в комплексе "SKY-M" всего за 699 000 рублей. Дом находится в высокой степени готовности. Каркас дома уже практически готов. Завершается кладка наружных стен. Застройщик планирует завершение строительства уже осенью этого года.
Проект уникален для Барнаула!
Пожалуй, лучший район города!
ВСЕ, что необходимо для комфортного проживания рядом! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры: рестораны, кинотеатр, детский городок! В 5-ти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3-х минутах находится лучший в городе фитнес-клуб "Магис-спорт", где, помимо огромного тренажерного зала, расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10-ти минутах - стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними и лучших в городе!
Все что нужно для семейного счастья - включено в стоимость!
- Консьерж;
- Уборка, прачечная, и тд.;
- Сервис, как в отеле;
- Спортивная площадка с уличными тренажерами;
- Детская площадка повышенного комфорта;
- Охраняемая территория;
- Видеонаблюдение онлайн;
- Услуга "проверка квартиры".
Жить комфортно! Апарт-комплекс "SKY-M" - это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.
И все это по рекордно низкой цене - всего за 699 000 рублей за студию!
Спешите - студии от 699 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!
Телефон отдела продаж: 55-68-28
Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info