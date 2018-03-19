Весенние цены: студия всего за 699 000 рублей!

Пожалуй, лучший район города!

ВСЕ, что необходимо для комфортного проживания рядом! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры: рестораны, кинотеатр, детский городок! В 5-ти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3-х минутах находится лучший в городе фитнес-клуб "Магис-спорт", где, помимо огромного тренажерного зала, расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10-ти минутах - стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними и лучших в городе!

Все что нужно для семейного счастья - включено в стоимость!

Консьерж;

Уборка, прачечная, и тд.;

Сервис, как в отеле;

Спортивная площадка с уличными тренажерами;

Детская площадка повышенного комфорта;

Охраняемая территория;

Видеонаблюдение онлайн;

Услуга "проверка квартиры".

Жить комфортно! Апарт-комплекс "SKY-M" - это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.

И все это по рекордно низкой цене - всего за 699 000 рублей за студию!

Спешите - студии от 699 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: 55-68-28

Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info