Соседом будешь? ЖСК "Змеиногорский" начал продажу квартир первого из 6-ти домов ЖК "Парковый"

В доме нет маломерных квартир, высота потолков – практически 3 м. Изюминка проекта - французское панорамное остекление лоджий, высокие (1,8 м.) и широкие окна, благодаря чему в квартирах будет много дневного света. Объект будет сдаваться в VI квартале 2018 года, практически "под ключ", в стоимость входит шпатлевка стен, разведение электричества и сантехники, установка подоконников, выключателей и розеток, отделка окон. Можно будет заезжать в квартиру практически сразу по окончании строительства.

Владельцев автомобилей порадует большое количество парковочных мест (почти для каждой квартиры).

Собственная газовая котельная на крыше позволит значительно сэкономить на коммунальных платежах, а грузовой лифт быстро и бесшумно доставит вас до квартиры.

В рамках благоустройства прилегающих территорий планируется ландшафтный дизайн в едином ЭКО-стиле: разбивка цветников и газонов, мощение тротуарной плиткой и натуральным камнем, установка малых архитектурных форм. А оригинальные фонари и светильники подчеркнут атмосферу уюта и спокойствия.

На территории будут располагаться спортивные площадки для активных видов спорта (мини-стадион, теннисный корт) и для индивидуальных занятий (уличные тренажеры), детские площадки - для разных возрастных групп, беседки и выделенные зоны отдыха для барбекю и шашлыков.

Жильцы могут отправиться на оздоровительную прогулку через выходы в лесопарковую зону или оказаться прямо в центре города в течение 10 минут, даже на общественном транспорте.

Во всем комплексе будет действовать многоуровневая система безопасности.

Стоимость за квадратный метр - от 41260 рублей.

С проектной документацией, уставом, разрешением на строительство можно ознакомиться на сайте проекта www.zm35a.ru, а также по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18

Жилищно-строительный кооператив - публичная форма управления, которая имеет свои нюансы. Владимир Ульянов, председатель правления ЖСК "Змеиногорский", объясняет, что это значит.

— Что такое жилищно-строительный кооператив?

Это некоммерческая организация, один из видов потребительских кооперативов, к которому относится добровольное объединение граждан и юридических лиц для возведения и последующего содержания многоквартирного жилого дома. Регистрация ЖСК производится в общеустановленном для юридических лиц порядке. Деятельность ЖСК регулируется 215 федеральным законом "О жилищных накопительных кооперативах", ст.116 ГК РФ и разделом V Жилищного Кодекса РФ.

— Каковы преимущества ЖСК?

— Сообщество граждан, которые создали кооператив, сами выступают застройщиком. У нас земля находится в собственности, а не в аренде у администрации муниципалитета. Получив разрешение на строительство жилого дома, мы наняли профессиональную строительную организацию: ООО "ПСО "Алтай". Договор паенакопления на приобретение квартиры в собственность, который заключается с каждым членом кооператива – практически то же самое, что и договор долевого участия (ДДУ). В нем прописано, какая именно квартира приобретается членом кооператива, где она находится, какова ее цена и т.д., а также обозначен график платежей, если жилье приобретается с рассрочкой до конца строительства. Данный договор и его условия регистрируются и заносятся в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Все абсолютно законно и проверенно временем. Самый важный момент это то, что количество членов кооператива должно обязательно равняться количеству квартир в доме. Большой плюс в том, что ЖСК похож на государство в государстве. Члены кооператива управляют всеми вопросами деятельности ЖСК через Правление ЖСК и общее собрание кооператива. Собрание может даже отказать в приеме в кооператив кому-то, например если нам не "понравится" будущий наш сосед, можем ему отказать на законных условиях. Если кооператив решил – все это закон для всех его участников.

— На каких условиях можно вступить в ЖСК "Змеиногорский"?

— Для того, чтобы принять нового члена, мы созываем общее собрание кооператива. Именно поэтому крупные строительные компании, занимающиеся строительством многоквартирных домов, не применяют эту форму правления, так как сложный механизм принятия новых членов: например принимая 400-го члена кооператива, им пришлось бы созывать как минимум 201 человека! А у нас в доме 72 квартиры. После того как вступление одобрено, необходимо внести вступительный взнос в размере 40 000 рублей. Эта фиксированная единовременная сумма, которая может и не возвращаться пайщику, даже если он выходит из кооператива или продает свою квартиру. Далее можно полностью внести всю сумму стоимости квартиры или заплатить только 30% первоначальный взнос, а остальное распределяется графиком выплат. Для каждого он составляется индивидуально.

— Как ликвидируется риск двойной продажи?

Благодаря современным технологиям это просто невозможно! Все квартиры регистрируются в ГИС ЖКХ, это четко отслеживается, проверяющих много, поэтому здесь это исключено. А недавно на общем собрании мы приняли положение об опубликовании на сайте ЖСК информации о номере квартире и номере договора ее покупки пайщиком все будут видеть что продалось а какие квартиры остались.

— Кто состоит в кооперативе на данный момент по возрастной категории?

В основном это представители среднего и старшего возраста, которые приобретают квартиры для себя. Они хотят пожить в тишине, без суеты, в красивом хорошем месте, с чистым воздухом. Выбирают само местоположение дома. У нас действительно хорошо: птицы поют, белки по соснам прыгают. Дом защищен от ветра. На нижнем этаже не предполагается присутствие шумных баров и пивнушек, только небольшой продуктовый магазин и аптечный киоск. Также один из инвесторов хочет построить рядом небольшой фитнес-центр с бассейном. Поэтому соседство будет приятным, в комфортных условиях для проживания.

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Застройщик ЖСК "Змеиногорский"