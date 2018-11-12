Студия за 749 000 рядом с ТРЦ «Европа». Ожидания и реальность

Возможно ли строить за разумную цену? Этим вопросом озадачены десятки министерств и ведомств, посвящены множество исследований и публикаций в СМИ. Однако истина, как всегда — где-то рядом. На этот вопрос попыталась ответить Барнаульская компания ООО «Сентябрь», да не словом, а делом. Так родился проект — Аппарт комплекс « Скай-М ».

Дом расположен в одном из лучших районов города Барнаула, на пересечении улиц Взлетной и Шумакова. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ Европа, а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок! В 5 минутах расположен ТРЦ «Праздничный». В 3 минутах находится лучший в городе фитнес-клуб «Магис спорт» где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн! В соседнем здании находится фитнес-клуб Аврора. В 10 минутах стадион, где можно полноценно заниматься спортом! В шаговой доступности несколько детских садов и школ расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними и лучших в городе!

Аппарт комплекс «Скай-М». Фото предоставлено рекламодателем

Строительство близится к завершению. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года. Сегодня уже заканчивается остекление четвертого этажа, на очереди пятый. Практически закончен монтаж внутренних перегородок. В ближайшее время будет начат монтаж вентилируемого фасада и внутренних сетей. А там и новоселье не за горами.

Аппарт комплекс «Скай-М». Фото предоставлено рекламодателем

В наличии осталось совсем немного студий площадью 17, 18, 20 квадратных метров и стоимостью от 699 000 рублей. Так же застройщик предлагает двухуровневые студии созданные по индивидуальному проекту площадью почти 24 квадратных метра всего за 1 200 000 рублей.

Спешите предложение ограниченно. У застройщика осталось всего 18 свободных студий.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info

Телефон отдела продаж +7 (963)-505−8779

Аппарт комплекс «Скай-М». Фото предоставлено рекламодателем

Что касается безопасности вложения средств — то и здесь все отлично. Строительство ведется по 214 ФЗ, с заключением договоров участия в долевом строительстве. А деньги вы кладете на спец-счет в Сбербанке РФ. Где полностью отслеживается целевое использование средств участников долевого строительства.

Жить комфортно! Апарт комплекс SKY-M это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.

Информация о стоимости действительна на момент публикации