Только для военнослужащих — выгодное предложение от "Жилищной инициативы"

Специально для военнослужащих "Жилищная инициатива" совместно со Сбербанком предлагает уникальные и максимально выгодные условия для покупки квартиры в строящемся объекте – "военную ипотеку". Это лучшая возможность приобрести качественное жилье от надежного застройщика при поддержке государства!

Программа распространена на строящиеся дома в квартале "Лазурный-2" на ул. Власихинская, 103 и пр. Юж. Власихинский, 46 и микрорайон "Димитровские горки" на ул. Димитрова, 130. Жить военные будут с комфортом в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах, площадь которых составит от 36 до 123 кв.м. В таких просторных квартирах места хватит самой большой и крепкой семье!

В "Лазурном-2" есть все для активного и здорового досуга – во дворах спортивные площадки, а неподалеку – сосновый бор, так что те, кто не привык сидеть без дела, смогут проводить свой отдых с пользой. Поддерживать себя в форме, укреплять здоровье и просто наслаждаться чистым воздухом! А "Димитровские горки" — это жилой комплекс в самом центре города, все необходимое — детские сады, школы, ВУЗы, медицинские учреждения — находится рядом.

Вы выберете квартиру, в которой захотите жить, а о ее ремонте позаботится "Жилищная инициатива"! Это еще один неоспоримый плюс для военнослужащих. Вы не будете тратить свои силы и время на то, чтобы выбирать материалы и делать ремонт, ведь благодаря отделке "под ключ" его сделают специалисты своего дела. Вам останется лишь расставить мебель и отпраздновать новоселье!

Воспользоваться льготной программой с господдержкой смогут военные, участники накопительно-ипотечной системы, которым уже исполнился 21 год. Первоначальный взнос составит от 20%, а годовая процентная ставка – от 9,5 %. Максимальный срок кредитования – до 20 лет. Также с помощью "военной ипотеки" можно приобрести жилье в уже готовых домах "Жилищной инициативы".

Все подробности можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Крупской, 86 или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Присоединяйтесь к нам в наших группах в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке".

Застройщик ООО "Жилищная инициатива". Банк-партнер: ПАО Сбербанк.

Полные условия кредита на покупку строящегося и готового жилья: ставка - 9,5% годовых; сумма - до 2,33 млн рублей; срок - до 20 лет; валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита не должна быть выше: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения, 85% оценочной стоимости кредитуемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении; срок возврата кредита - не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем; комиссия за выдачу кредита отсутствует; обеспечение по кредиту - залог кредитуемого жилого помещения; обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели; требования к заемщикам: военнослужащий - участник накопительно-ипотечной системы, возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года.

Источник: kapitalist.tv