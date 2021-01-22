«Трешка-матрешка» за 15,5 млн рулей. Для богатых и очень творческих людей в Барнауле продается квартира с квартирой

Эксклюзивное предложение о продаже двухуровневой квартиры с пятиметровыми потолками и так называемой «комнатой для художника», появилось на сайте «Циан». Недвижимость с нестандартной планировкой находится практически на площади Октября — в одном из корпусов ЖК «Столичный» на ул. 1905 года, 25. Ее общая площадь 175 кв. м., а цена — 88,6 тыс. рублей за «жилой квадрат».

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры за 15,5 млн рублей, расположенной на ул. 1905 года, 25.

Элитные трехкомнатные хоромы бизнес-класса за 15,5 млн рублей состоят из двух полноценных квартир с пятиметровыми потолками — двухуровневой, площадью 140 кв. м. и автономной квартиры со всеми коммуникациями, которую автор объявления назвал «комнатой художника», размером 35 кв. м. Она расположена на крыше дома и, как сказано в тексте, «дает пищу для работы творческим личностям».

Из этой квартиры легко попасть на террасу площадью 200 кв. м. Сейчас там все заметено снегом, но приложив немного усилий, ее можно подготовить для любых целей. Оборудовать шезлонгом для принятия солнечных ванн, поставить теплицу или подготовить место для созерцания окрестностей с высоты.

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры за 15,5 млн рублей , расположенной на ул. 1905 года , 25. «Циан».

Отдельно скажем про дизайн-проект. Квартира сделана в стиле лофт, у нее необычная планировка, которая дает широкий простор для творчества. На сайте опубликованы рендеры готового варианта отделки, но пока квартира с голыми стенами не ограничивает самые большие дизайнерские аппетиты.

Двор жилого комплекса благоустроен, на его территории построен детский сад. Здесь же есть баскетбольная площадка, теннисный корт, трехуровневый подземный паркинг. Рядом находятся главные вузы города и школа.

В Барнауле на ул. 1905 года , 25 продается трехкомнатная квартира с квартирой за 15,5 млн рублей. «Циан».

Любителей шопинга и развлечений наверняка порадует близкое расположение ТРЦ «Пионер» с одноименным кинотеатром и гипермаркетом «Лента», а ценителей прогулок на свежем воздухе — шаговая доступность парка «Изумрудный».

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