Уже завтра начнется старт продаж в новых домах в квартале «Дружный-3»

20 ноября начнутся продажи в новых домах в Дружном-3. На старте продаж вашему вниманию будут предложены квартиры в двух домах: кирпичном 5-этажном доме по адресу: ул. Солнечная поляна, 67 и панельном 10-этажном доме по адресу: ул. Сергея Семенова, 32.

Новые дома обещают новым словом в освоении городской среды. Они выполнены в классическом стиле и созданы для тех, кто любит комфорт и уют. Оптимальные по площади квартиры с удобными планировками сдаются под чистовую отделку. В панельном доме наружные стены будут выполнены из теплой трехслойной панели толщиной 400 мм, а на торцах здания будет смонтирован утепленный вентилируемый фасад, высота потолков составит не менее 2,7 м!

В домах реализованы самые современные тенденции в строительстве: концепция «двор без машин», проходные подъезды с лифтами повышенной грузоподьемности, горизонтальная разводка отопления, которая позволит обойтись без отопительных стояков у каждого окна, а также даст возможность организовать индивидуальный учет расхода тепла в каждой квартире.

В Дружном-3 будет реализован принцип раздельного сбора мусора, чтобы помочь нашему городу оставаться чистым. Это позволит обойтись без мусоропровода в подъездах и сделает вашу жизнь еще более комфортной.

Квартал Дружный-3 ( визуализация). Источник: архив компании «Жилищная инициатива»

Возле домов традиционно будут организованы парковочные места, а детские площадки будет полностью укомплектованы всем необходимым для развития и досуга подрастающего поколения.

Строит новые дома ООО «Строительная инициатива», техническим заказчиком строительства выступает «Жилищная инициатива». В Дружном-3 планируется построить два 5-этажных дома. Необходимость в пониженной этажности возникла в связи с тем, что новые дома будут граничить с территорией коттеджной застройки, расположенной вдоль ул. Солнечная поляна. Кстати городские власти уже объявили о планах на 2019 г по завершению строительства ул. Солнечная поляна от ул. Энтузиастов до ул. Жасминная, что улучшит транспортную доступность нового квартала.

В этом году «Жилищная инициатива» отметила свое 20-летие, построив, в общей сложности, более 1 млн. кв. метров жилья. Сейчас в портфеле компании более 20 домов в различных стадиях строительства.