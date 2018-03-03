В Барнауле почти за 30 млн продают русский терем

В Барнауле продают бревенчатый коттедж, напоминающий русский терем. Здание находится в закрытом охраняемом поселке Плодопитомник, сообщает сайт avito.ru
Продавец пишет, что стены коттеджа сделаны из кедрового бревна. Внутри есть два полноценных этажа. Там находятся: тренажерный зал, бассейн, 3 ванные комнаты, 4 санузла, баня, и сауна. Также есть фитобочка, массажный кабинет, камин внутри и камин с барбекю в беседке.
Все коммуникации центральные, отопление газовое. Площадь коттеджа — 750 кв.м, земельного участка — 20 соток.
Также есть теплый встроенный гараж на 2 автомобиля с двумя автоматическими воротами. Кроме того, на территории расположены дом для охраны, беседка с камином и газон с ландшафтным дизайном.
Стоимость коттеджа — 29 млн 999 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.