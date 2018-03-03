Недвижимость

В Барнауле почти за 30 млн продают русский терем

Сегодня, 16:13.
Недвижимость

В Барнауле продают бревенчатый коттедж, напоминающий русский терем. Здание находится в закрытом охраняемом поселке Плодопитомник, сообщает сайт avito.ru

Продавец пишет, что стены коттеджа сделаны из кедрового бревна. Внутри есть два полноценных этажа. Там находятся: тренажерный зал, бассейн, 3 ванные комнаты, 4 санузла, баня, и сауна. Также есть фитобочка, массажный кабинет, камин внутри и камин с барбекю в беседке.

Все коммуникации центральные, отопление газовое. Площадь коттеджа — 750 кв.м, земельного участка — 20 соток.

Также есть теплый встроенный гараж на 2 автомобиля с двумя автоматическими воротами. Кроме того, на территории расположены дом для охраны, беседка с камином и газон с ландшафтным дизайном.

Стоимость коттеджа — 29 млн 999 тыс. рублей.

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