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Недвижимость
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В Барнауле почти за 17 млн рублей продают апартаменты с видом на Обь

В Барнауле за 16,7 млн рублей продают двухуровневую четырехкомнатную квартиру, пишет сайт «Недвижимость Алтая».

Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
realtai.ru

Дом находится на улице Приречной. На первом уровне квартиры располагается кухня-гостиная, гардероб, кладовая и гостевой санузел. На втором этаже есть детская комната с дополнительным этажом, детский санузел, кабинет, прачечная, спальня с гардеробом и отдельным санузлом.

Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
realtai.ru
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
realtai.ru
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
realtai.ru
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей.
realtai.ru

Площадь помещения составляет 175 кв. метров.

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