В Барнауле почти за 17 млн рублей продают апартаменты с видом на Обь

Дом находится на улице Приречной. На первом уровне квартиры располагается кухня-гостиная, гардероб, кладовая и гостевой санузел. На втором этаже есть детская комната с дополнительным этажом, детский санузел, кабинет, прачечная, спальня с гардеробом и отдельным санузлом.

Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей. realtai.ru Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей. realtai.ru Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей. realtai.ru Квартира в Барнауле за 16,7 млн рублей. realtai.ru

Площадь помещения составляет 175 кв. метров.