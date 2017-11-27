В Барнауле продают элитный "скандинавский дом" с зоной барбекю на крыше за 28 млн рублей

Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru. Элитный Таунхаус в современном квартале "Невский". Фото : архив taunhaus22.ru.

Здание выполнено в современном скандинавском стиле. Дом разделен на три блок-секции площадью 315 кв.м.

На первом этаже дома расположены хозяйственная комната и помещение для хранения продуктов, а также теплый гараж, где легко разместятся три полноразмерных автомобиля.

На втором этаже есть просторная гостиная с кухонной зоной, кабинет, гостевой санузел с душевой. На третьем – спальня с гардеробной, две детские и бытовая комната. Во всех помещениях проведена система "теплый пол". К дому проведены все центральные коммуникации.

Вся мебель выполнена по индивидуальному заказу. В отделке использовались экологически чистые материалы – такие, как натуральный дуб и американский орех.

Одна из особенностей дома – эксплуатируемая крыша. Она поделена на две зоны – барбекю и место для отдыха с шезлонгами и детским бассейном. На крыше уложена специальная палубная доска из лиственницы, пропитанная маслом.

В шаговой доступности от дома находится парк "Лесная сказка", торговые центры "Огни" и "Весна", новый детский сад, две гимназии и детская поликлиника.

Продаются все три-блок секции. Одну из них, с концепцией "заходи и живи" – полной отделкой и дизайнерской мебелью, отдают за 28 млн. рублей. Остальные две блок-секции – под отделку, их цена – от 12 млн. рублей.

Посмотреть все фото, подробнее ознакомиться с домом можно на сайте taunhaus22.ru

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