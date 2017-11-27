В Барнауле продают элитный "скандинавский дом" с зоной барбекю на крыше за 28 млн рублей

В Барнауле в микрорайоне "Невский", в двухстах метрах от парка "Лесная сказка", продают элитный трехэтажный дом с зоной отдыха на крыше.
Здание выполнено в современном скандинавском стиле. Дом разделен на три блок-секции площадью 315 кв.м.
На первом этаже дома расположены хозяйственная комната и помещение для хранения продуктов, а также теплый гараж, где легко разместятся три полноразмерных автомобиля.
На втором этаже есть просторная гостиная с кухонной зоной, кабинет, гостевой санузел с душевой. На третьем – спальня с гардеробной, две детские и бытовая комната. Во всех помещениях проведена система "теплый пол". К дому проведены все центральные коммуникации.
Вся мебель выполнена по индивидуальному заказу. В отделке использовались экологически чистые материалы – такие, как натуральный дуб и американский орех.
Одна из особенностей дома – эксплуатируемая крыша. Она поделена на две зоны – барбекю и место для отдыха с шезлонгами и детским бассейном. На крыше уложена специальная палубная доска из лиственницы, пропитанная маслом.
В шаговой доступности от дома находится парк "Лесная сказка", торговые центры "Огни" и "Весна", новый детский сад, две гимназии и детская поликлиника.
Продаются все три-блок секции. Одну из них, с концепцией "заходи и живи" – полной отделкой и дизайнерской мебелью, отдают за 28 млн. рублей. Остальные две блок-секции – под отделку, их цена – от 12 млн. рублей.
Посмотреть все фото, подробнее ознакомиться с домом можно на сайте taunhaus22.ru
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