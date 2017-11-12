В Барнауле продают однокомнатные квартиры по минимальным ценам

Это соответствует показателям мая 2017 года. При этом в августе-сентябре наблюдался рост стоимости, связанный во многом с низкими ипотечными ставками.

Октябрьское снижение связывают со сдачей в эксплуатацию некоторых жилых комплексов и стартом продаж квартир в нескольких проектах, стоимость которых на начальных этапах всегда самая низкая.

Цена однокомнатных квартир в октябре снизилась на 400 рублей с квадрата, двухкомнатных – на 500 рублей, трехкомнатных – на 100 рублей.

Между тем четырехкомнатные квартиры подорожали на 300 рублей за квадрат. Однокомнатные квартиры сейчас продаются по минимальным с сентября 2016 года ценам – по 43 700 рублей за квадрат.

Максимальное число продающихся "первичных" квартир сосредоточено в Новостройках – 34,7%. На втором месте – Центр с показателем в 33,4%. Третье место – у района Ближе к Центру – 8%.

Самое дорогое жилье - на Дальних Черемушках. Самый доступный район – поселок Южный.