В Барнауле продают однокомнатные квартиры по минимальным ценам

Стоимость строящихся и новых квартир в Барнауле снизилась на 430 рублей за квадратный метр, достигнув 42 230 рублей, пишет "Недвижимость Алтай".
Это соответствует показателям мая 2017 года. При этом в августе-сентябре наблюдался рост стоимости, связанный во многом с низкими ипотечными ставками.
Октябрьское снижение связывают со сдачей в эксплуатацию некоторых жилых комплексов и стартом продаж квартир в нескольких проектах, стоимость которых на начальных этапах всегда самая низкая.
Цена однокомнатных квартир в октябре снизилась на 400 рублей с квадрата, двухкомнатных – на 500 рублей, трехкомнатных – на 100 рублей.
Между тем четырехкомнатные квартиры подорожали на 300 рублей за квадрат. Однокомнатные квартиры сейчас продаются по минимальным с сентября 2016 года ценам – по 43 700 рублей за квадрат.
Максимальное число продающихся "первичных" квартир сосредоточено в Новостройках – 34,7%. На втором месте – Центр с показателем в 33,4%. Третье место – у района Ближе к Центру – 8%.
Самое дорогое жилье - на Дальних Черемушках. Самый доступный район – поселок Южный.
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